اتحاد للتجديف يقرر إقامة بطولة دولية للتجديف للماستر في أسوان خلال أكتوبر

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف اجتماعاً هاماً اليوم في مدينة الإسماعيلية على هامش بطولة كأس مصر للتجديف. وقد رأس الاجتماع الدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة، واتخذ المجلس قرارات بارزة تهدف إلى دعم وتطوير رياضة التجديف في مصر.

ومن بين هذه القرارات: أولاً: الموافقة من حيث المبدأ على إقامة بطولة دولية للتجديف للماستر في محافظات أسوان والأقصر والقاهرة تحت شعار "بيئة نظيفة"، ومن المخطط أن يتم البدء في مخاطبة الجهات الدولية والحصول على الموافقات اللازمة لتنظيم هذه البطولة، ثانياً: الموافقة على تقديم الدعم اللوجستي والتجهيزات اللازمة لإقامة البطولات المحلية، مثل بطولة الجامعات للتجديف داخل الصالات (الأرجوميتر) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة غدًا 13 فبراير الجاري، بالإضافة إلى بطولة الجمهورية للتجديف بالقاهرة يومي 1 - 2 مارس، وأيضا بطولة القوات المسلحة للتجديف بالقاهرة أيام 4 – 6 مارس القادم، وذلك مع تقديم أطقم الحكام اللازمة لتحكيم هذه البطولات، من خلال لجنة حكام مصر برئاسة الحكم الدولي سامي محمود أبو العلا.

يأتي اتخاذ هذه القرارات في إطار جهود الاتحاد المصري للتجديف لتعزيز رياضة التجديف ونشرها في جميع أنحاء الجمهورية وتطويرها على المستوى المحلي والدولي. وتعكس هذه القرارات التزام الاتحاد بتوفير البيئة المناسبة لممارسة رياضة التجديف وتعزيز الاهتمام بالرياضة بشكل عام في مصر.