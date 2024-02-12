الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"غرفة الأغذية" تجتمع مع مصنعي العبوات المعدنية لبحث اشتراطات سلامة الغذاء

الجزائرلي
الجزائرلي

تشهد غرفة الصناعات الغذائية اجتماعًا بين أعضاء شعبة الألبان التقليدية "مصنعي الجبن الأبيض" وأعضاء شعبة الزيوت والدهون "مصنعي المسلي"، مع ممثلي الشركات المصنعة للعبوات المعدنية (الصفيح) أعضاء غرفة الصناعات الهندسية، لمناقشة كيفية التوافق مع اللائحة الفنية الصادرة عن هيئة سلامة الغذاء بشأن المواد والأدوات الملامسة للأغذية رقم 17 لسنة 2022.

ويناقش الاجتماع المرتقب عقده يوم 27 فبراير 2024 الاشتراطات الواجب توافرها في العبوات الملامسة للأغذية لضمان سلامة الغذاء وعدم حدوث أي تلوث عرضي.

ويشارك في الاجتماع ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمقر اتحاد الصناعات، بهدف التعرف على آليات التوافق مع أحدث اشتراطات هيئة سلامة الغذاء.

غرفة الصناعات الغذائية أعضاء شعبة الالبان مصنعي الجبن الابيض شعبة الزيوت والدهون مصنعي المسلي الشركات المصنعة

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