الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

1.594 مليار تكلفة تنفيذ أعمال المرافق والبنية التحتية والطرق ببني سويف الجديدة

جهاز بني سويف الجديدة
جهاز بني سويف الجديدة

كشف المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، عن حجم الاستثمارات والمشاريع الجاري تنفيذها خلال عام 2024، فضلاً عن رصد المشروعات التي تم إنجازها خلال عام 2023، مشيراً إلى أن قيمة مشاريع المرافق بلغت 1.399 مليار جنيه، بينما تصل تكلفة أعمال مشاريع الطرق إلى 192 مليون جنيه، وقد تصل التكلفة الإجمالية إلى 1.594 مليار جنيه.

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تنفيذ مشاريع شبكات المياه والصرف والبنية التحتية بقيمة 1.399 مليار جنيه

وأعلن رئيس الجهاز في تصريح خاص لـ"الدستور" عن المشاريع البنية التحتية التي تجري تنفيذها من أعمال المرافق لتنفيذ محطة مياه وشبكة الصرف الصحي وشبكة الطرق في منطقة الامتداد بالحي السابع، والحي الثامن، والحي العاشر، والحي الـ11، والحي 12، والحي 13، والـ14، موضحًا أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو مليار جنيه.

وأشار إلى أن تنفيذ أعمال المرافق والبنية التحتية تضم ما يقرب من 8354 قطعة أرض من أكثر تميزًا وأراضي الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق لمجاورتين بالحي السكني 13 كما تم تسليم 450 قطعة أرض كاملة المرافق للمواطنين.

في سياق متصل، أفاد رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أن المشاريع التي تم انجازها خلال عام 2023 تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق من محطات المياه وشبكة الصرف الصحي وأعمال الفرمة للطرق في منطقة أراضي الإسكان الاجتماعي 3 حيث بلغت تكلفة أعمال المرافق قيمتها 52 مليون جنيه.

وأضاف أن تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق لمحطات المياه وشبكة الصرف الصحي وأعمال الطرق لمشروع ورش الشباب بالمنطقة الصناعية المتوسطة والتي بلغت تكلفة تنفيذ المرافق قيمتها 8 ملايين جنيه، بالإضافة إلى ذلك تم تنفيذ استكمال أعمال خط الطرد بقطر 700 مم الناقل لمياه الصرف الصحي إلى الغابة الشجرية على مساحة 5000 فدان وقد تصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 22 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تركيب عدد 14 جهاز تصريف لحساب كمية المياه.

وأوضح أن تم تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 ألف متر مكعب لكل يوم وسجلت إجمالي تكلفتها نحو 47 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير محطة المعالجة الثنائية للمرحلة الأولى والثانية وجارٍ الانتهاء من تجارب التشغيل للمرحلة الثالثة والرابعة وبذلك يكون قد تم التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المعالجة والاستفادة من المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء بالمدينة والقضاء على الصرف في الأخوار وإزالة مشكلات رشح المياه في بعض المناطق، وقد بلغت تكلفة تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية قيمتها 278 مليون جنيه.

أعمال الطرق الجاري تنفيذها بقيمة إجمالية تصل لنحو  195 مليون جنيه

كشف رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، عن مشروعات الطرق الجاري تنفيذها حيث سيتم تنفيذ الطريق الرابط بين مناطق الإسكان الاجتماعي 2 وعمارات الإسكان بمنطقة 77 فدان ومنطقة الإسكان الاجتماعي 3 متضمنًا العمل الصناعي "البربج" في مخر السيل بالمدينة، لافتًا إلى أن تلغ التكلفة التقديرية نحو 8 ملايين جنيهًا.

ويرى رئيس الجهاز أن تتضمن خطة المشروعات الجاري تنفيذها خلال الفترة المقبلة تنفيذ أعمال أزدواج طريق القاهرة المنيا الصحراوي بتكلفة تقديرية لتصل لنحو 31 مليون جنية، كما جارٍ تنفيذ استكمال أعمال الطرق بالحي السكني الرابع بتكلفة تقديرية 35 مليون جنية، وجارٍ تنفيذ أعمال الطبقة السطحية للحي السكني الأول بقيمة 36 مليون جنية، كما سيجري تنفيذ أعمال الطرق بالحي الخامس بقيمة تقديرية تصل لنحو 55 مليون جنية، بالإضافة إلى ذلك تنفيذ أعمال رفع كفاءة بعض الطرق لمنطقة الصناعات المتوسطة بقيمة تقديرية 30 مليون.

وذكر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ طرق المرحلة الثانية لقطع الأراضي الإسكان المميز بمنطقة الامتداد بمركز المدينة.

مشروعات مشاريع المرافق مشاريع الطرق بني سويف قيمة 1 594 مليار جنية 1 594 مليار

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