الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. 6 طلبات إحاطة على مائدة "صناعة البرلمان"

لجنة الصناعة
لجنة الصناعة

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعًا عقب الجلسة العامة، اليوم الإثنين؛ لمناقشة 3 طلبات إحاطة من النائب محمد حمدي موسى، بشأن المعوقات التي تؤثر على استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع نتيجة عدم تقدير العملة الأجنبية، ما أدى إلى توقف آلاف المصانع عن العمل، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي نصر الله، بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تلبية طلبات المستثمرين والصناع بمدينة السادات الصناعية.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بدران بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي الصناعي بمدينة الصفا الصناعية وعرب العوامر بمحافظة أسيوط، ما أدى إلى توقف وغلق المصانع بالمنطقتين الصناعيتين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد، بشأن إنشاء مدينة الذهب بقناة السويس التي تم الإعلان عنها عام 2021، وأثرها في تعظيم القيمة المضافة من موارد الذهب في مصر، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

ويواصل مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة ٣ اتفاقيات دولية، وينظر ٣١ تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات.

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا الاتحادية؛ وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع أسعار مستلزمات الإنتاج مستلزمات الإنتاج طلبات إحاطة

مواد متعلقة

طلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن الخريطة الزراعية لقصب السكر والبنجر

البرلمان يُناقش 3 اتفاقيات دولية وينظر 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات

برلماني: مصر نبّهت العالم لأهداف الاحتلال الخبيثة في عدوانها على غزة

الجيل: اهتمام مجلس أمناء الحوار الوطنى بالملف الاقتصادى فرصة سانحة للتغلب على التحديات

الأحرار الاشتراكيين: إعادة النظر فى السياسات الإنتاجية وتحديات البطالة أولوياتنا فى الملف الاقتصادى

اليوم.. "زراعة البرلمان" تناقش إعادة النظر فى أسعار توريد قصب السكر

مجلس النواب يناقش مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.. اليوم

بعد تهديد قصف رفح.. أستاذ قانون دولى: إسرائيل تنتهج سياسة إبادة إجرامية بحق الشعب الفلسطينى

الأكثر قراءة

محاولات إسرائيلية لاسترضاء مصر.. ماذا حدث بعد العملية العسكرية فى رفح؟

عاجل| التعليم: 70% من طلاب الثانوية سجلوا الاستمارة الإلكترونية.. وهذا آخر موعد للتسجيل على الموقع

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قتلى وجرحى من الاحتلال سقطوا فى كمين بخان يونس (فيديو)

هشمت سيارتين.. خسائر سقوط شجرة عملاقة فى شارع الطيران (صور)

العثور على جثتين بهما أعيرة نارية بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال