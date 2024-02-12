اليوم.. 6 طلبات إحاطة على مائدة "صناعة البرلمان"

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعًا عقب الجلسة العامة، اليوم الإثنين؛ لمناقشة 3 طلبات إحاطة من النائب محمد حمدي موسى، بشأن المعوقات التي تؤثر على استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع نتيجة عدم تقدير العملة الأجنبية، ما أدى إلى توقف آلاف المصانع عن العمل، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي نصر الله، بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تلبية طلبات المستثمرين والصناع بمدينة السادات الصناعية.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بدران بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي الصناعي بمدينة الصفا الصناعية وعرب العوامر بمحافظة أسيوط، ما أدى إلى توقف وغلق المصانع بالمنطقتين الصناعيتين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد، بشأن إنشاء مدينة الذهب بقناة السويس التي تم الإعلان عنها عام 2021، وأثرها في تعظيم القيمة المضافة من موارد الذهب في مصر، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

ويواصل مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة ٣ اتفاقيات دولية، وينظر ٣١ تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات.

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا الاتحادية؛ وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.