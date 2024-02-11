الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الأحرار الاشتراكيين: إعادة النظر فى السياسات الإنتاجية وتحديات البطالة أولوياتنا فى الملف الاقتصادى

طارق درويش
طارق درويش

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الحزب مستمر في عقد كل ورش العمل الخاصة بتجهيز كل مقترحات وتوصيات الحزب تجاه مختلف الملفات الاقتصادية التي سيكون لها موعد من المناقشات الموسعة في المرحلة الثانية للحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الحزب حدد عدد من الأولويات الاقتصادية التي بحاجة إلى التطرق إليها في وسط حالة الزخم الكبير التي حققها الحوار الوطني، وتضمينه مختلف الخبرات من قبل المتخصصين وذوي الشأن من أجل إيجاد حلول فعالة يمكن من خلالها تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأكد "درويش" في تصريحات خاصة، أن الحزب وضع اهتمامًا كبيرًا نحو ضرورة إيجاد سياسات جادة وإستراتيجيات فعالة نحو تعزيز مفهوم السياسة الإنتاجية، وتعظيم مفاهيم الدستور لجلب العملة الصعبة لسد العجز في الموازنة، ومواجهة تحديات البطالة من خلال الاستغلال للموارد أمثل استغلال، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك الكثير من الموارد ولديها كل المقومات التي تؤهلها لتحقيق أعلى معدلات النمو، وذلك إذا أحسنت استخدام كل ما تمتلكه من الإمكانيات والأدوات والسياسات، منوهًا أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم وتتأثر بها مصر بالتبعية حلها الأول هو تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه بشكل كامل إلى التصنيع المحلي.

ولفت أن الاهتمام بدعم الصناعة الوطنية سيكون لها مردود إيجابي وسيقدم حلول فعالة يمكن بها حل أزمات اقتصادية أخرى، كالبطالة وقلة الإنتاجية، وغيرها من الملفات التي سيتم تقديم حل لها فعال بمجرد النظر في كل السياسات العامة الحاكمة للاقتصاد القومي.

على صعيد آخر، أشادت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى، بحزمة القرارات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنها أعطت أمل للأسرة المصرية التي تعاني جراء موجة الغلاء المبالغ فيها بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، وأثبتت أن المواطن المصري سيظل في دائرة اهتمام القيادة السياسية وأولوية.

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