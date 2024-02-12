البرلمان يُناقش 3 اتفاقيات دولية وينظر 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات

يواصل مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة ٣ اتفاقيات دولية، وينظر ٣١ تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات.

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

وينظر المجلس ٣١ تقرير للجنة والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن تنقيب المرتفعات الأثرية في محافظة كفر الشيخ، واستخراج الآثار منها وتسليم الأرض لوزارة التنمية المحلية لإقامة مشاريع ذات نفع عام، وبشأن تنقيب الآثار بقرية كوم البندق مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، واستغلال المساحة في إنشاء مدافن للموتى، كما تتضمن اقتراحات بشأن إنشاء مدرسة يابانية في مدينة البصيلية – مركز إدفو – محافظة أسوان وإنشاء مدرسة توماس وعافية (1) الثانوية المشتركة بمركز إسنا – محافظة الأقصر.

كما تشمل التقارير إنشاء مبني إضافي بمدرسة فلسطين الإبتدائية والتابعة لإدارة برج العرب التعليمية - محافظة الإسكندرية وإنشاء جناح بمدرسة جمال غيطاني الثانوية بنات – مركز جهينة – محافظة سوهاج، كما تشمل اقتراحات خاصة بالصحة مثل دمج وإدراج الصحة النفسية في مراكز طب الأسرة.

وكذلك إنشاء مركز إسعاف على مساحة الأرض التى تم تقسيمها للإستخدام الصحى بعزبة الصفيح – حى روض الفرج – محافظة القاهرة وإنشاء دار مناسبات علي مساحة الأرض التي تم تقسيمها بمنطقة عزبة الصفيح بحي روض الفرج – محافظة القاهرة، بالإضافة إلى اقتراحات خاصة بإنشاء وإقامة فرع للبنك الأهلي بمركز ومدينة أبو تشت – محافظة قنا وإنشاء مكتب بريد قرية الحجز – مركز البلينا – محافظة سوهاج وإنشاء مكتب بريد بقرية الشيخ تمى – مركز أبو قرقاص – محافظة المنيا وكذلك اقتراحات خاصة بالرى والطرق.