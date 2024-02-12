الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان يُناقش 3 اتفاقيات دولية وينظر 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

يواصل مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة ٣ اتفاقيات دولية، وينظر ٣١ تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات.

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

وينظر المجلس ٣١ تقرير  للجنة والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب  بشأن تنقيب المرتفعات الأثرية في محافظة كفر الشيخ، واستخراج الآثار منها وتسليم الأرض لوزارة التنمية المحلية لإقامة مشاريع ذات نفع عام، وبشأن تنقيب الآثار بقرية كوم البندق مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، واستغلال المساحة في إنشاء مدافن للموتى، كما تتضمن اقتراحات بشأن إنشاء مدرسة يابانية في مدينة البصيلية – مركز إدفو – محافظة أسوان وإنشاء مدرسة توماس وعافية (1) الثانوية المشتركة بمركز إسنا – محافظة الأقصر.

كما تشمل التقارير إنشاء مبني إضافي بمدرسة فلسطين الإبتدائية والتابعة لإدارة برج العرب التعليمية - محافظة الإسكندرية وإنشاء جناح بمدرسة جمال غيطاني الثانوية بنات – مركز جهينة – محافظة سوهاج، كما تشمل اقتراحات خاصة بالصحة  مثل دمج وإدراج الصحة النفسية في مراكز طب الأسرة.

وكذلك إنشاء مركز إسعاف على مساحة الأرض التى تم تقسيمها للإستخدام الصحى بعزبة الصفيح – حى روض الفرج – محافظة القاهرة وإنشاء دار مناسبات علي مساحة الأرض التي تم تقسيمها بمنطقة عزبة الصفيح بحي روض الفرج – محافظة القاهرة، بالإضافة إلى اقتراحات خاصة بإنشاء وإقامة فرع للبنك الأهلي بمركز ومدينة أبو تشت – محافظة قنا وإنشاء مكتب بريد قرية الحجز – مركز البلينا – محافظة سوهاج وإنشاء مكتب بريد بقرية الشيخ تمى – مركز أبو قرقاص – محافظة المنيا وكذلك اقتراحات خاصة بالرى والطرق.

مجلس النواب اتفاقيات دولية أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب إزالة الازدواج الضريبي اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي

مواد متعلقة

مجلس النواب يوافق على بعض مواد مشروع قانون حقوق المسنين

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قتلى وجرحى من الاحتلال سقطوا فى كمين بخان يونس (فيديو)

للجرام والسبيكة.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 12-2-2024

أول تعليق من حماس على عملية رفح

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم قرية بيت دجن شرقى مدينة نابلس (فيديو)

أسعار الفراخ البيضاء والبيض والكتاكيت فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 12-2-2024

حالة الطقس اليوم الإثنين 12-2-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح