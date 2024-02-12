طلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن الخريطة الزراعية لقصب السكر والبنجر

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن الخريطة الزراعية لمحصول قصب السكر والبنجر، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الاستيراد من الخارج.

وتسائلت "متى" في بيان صحفي لها عن وسائل التنمية للأراضي الزراعية والمناطق التي تشتهر بزراعة قصب السكر، وأيضًا المناطق التي تشتهر بزراعة بنجر السكر والخطة الموضوعة لإقامة مصانع متكاملة لإستخراج وإنتاج السكر لتحقيق الإكتفاء وعدم الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة في ظل الأزمة الحالية.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة اهتمام الدولة بشكل أكبر بمحصول قصب السكر والبنجر، باعتبارها من المحاصيل الأساسية، في إطار تحقيق سياسة الحكومة لتحقيق التنمية الزراعية فى البلاد، وتوفير كل الوسائل الممكنة لدعم الفلاح المصري من خلال تحقيق هامش الربح الذى كفله له الدستور.

وأوضحت أن أساس تقدم أي دولة فى العالم هو الاهتمام بالزراعة والصناعة، مؤكدة أن اهتمام الدولة بالزراعة والصناعة سيكون له نتائج إيجابية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، مما يساهم في دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام.

ويواصل مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة ٣ اتفاقيات دولية، وينظر ٣١ تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات.

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الإزدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

وينظر المجلس ٣١ تقرير للجنة والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن تنقيب المرتفعات الأثرية في محافظة كفر الشيخ، واستخراج الآثار منها وتسليم الأرض لوزارة التنمية المحلية لإقامة مشاريع ذات نفع عام، وبشأن تنقيب الآثار بقرية كوم البندق مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، واستغلال المساحة في إنشاء مدافن للموتى، كما تتضمن اقتراحات بشأن إنشاء مدرسة يابانية في مدينة البصيلية – مركز إدفو – محافظة أسوان وإنشاء مدرسة توماس وعافية (1) الثانوية المشتركة بمركز إسنا – محافظة الأقصر.