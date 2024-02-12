رئيس الوزراء: العلاقات بين مصر والإمارات تاريخية ويجب تعزيزها

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، وبحضور السفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والسفير شريف عيسى، سفير مصر لدى الإمارات، وذلك خلال مشاركته في "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" التي تُعقَد بمدينة دبي.

وأكد رئيس الوزراء، في مُستهل اللقاء، على العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتًا إلى أهمية دعم تلك العلاقات وتعزيزها من خلال التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إلى العلاقة الوثيقة التي تربط الدولتين، مُثمنًا الدعم الذي قدمته مصر للإمارات خلال مؤتمر الأطراف "COP28"، الذي انعقد في نوفمبر الماضي بدبي، مشيدًا بكفاءة الوفد المصري خلال المشاورات ودعمه القوي لدولة الإمارات الشقيقة.

وأعرب الدكتور سلطان الجابر، خلال اللقاء، عن تقديره للنهضة التنموية الكبيرة التي تحققها مصر حاليًا في مختلف القطاعات.

كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مشاركته في "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" المنعقدة في دبي، أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي والوفد المرافق له، حيث ناقشا عددًا من ملفات التعاون المشتركة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول مناقشة ملفات التعاون المشتركة بين مصر والبنك الدولي، خاصة الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، باعتبارها المستشار الاستراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات.

وأضاف أن اللقاء ناقش سبل الاستمرار في دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات العامة للدولة إلى ٦٥٪؜ من إجمالي الاستثمارات وفقا للمستهدفات الحكومية في هذا الصدد.

من جانبه، أكد رئيس البنك الدولي تطلعه لاستمرار التعاون بين الجانبين على ضوء الجهود التي تقوم بها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، بجانب جهودها لتنفيذ برنامج الطروحات بدعم من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بهدف دعم دور القطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الشراكة القائمة مع مجموعة البنك الدولي وتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، موضحة أن البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات المهمة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى زيارة رئيس البنك الدولي لمصر خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة ذات الأولوية.