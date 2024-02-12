اخبارفاتتك.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب وسط ميانمار.. جون كيربى يتولى منصبًا إضافيًا فى البيت الأبيض

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

زلزال بقوة 5 درجات يضرب وسط ميانمار

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وسط ميانمار.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن مركز الزلزال كان على بعد 103 كيلومترات شمال غربي بلدة تشوك في إقليم ماجاواي بوسط ميانمار، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

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جون كيربى يتولى منصبًا إضافيًا فى البيت الأبيض

قال مسئول أمريكي لـ"رويترز"، أمس الأحد، إن جون كيربي، كبير المتحدثين باسم الأمن القومي للرئيس جو بايدن، سيحصل على ترقية ويتولى دورا أكبر في البيت الأبيض.

وسيحصل كيربي، الذي شغل في السنوات الماضية منصب كبير المتحدثين باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ووزارة الخارجية، على منصب جديد هو مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، وستتم ترقيته إلى درجة مساعد للرئيس من نائب مساعد.

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"الصحة العالمية": إجلاء سكان رفح الفلسطينية يعنى حرمانهم من الرعاية الصحية

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن التقارير التي تفيد بخطط إسرائيل لإجلاء الفلسطينيين من رفح في جنوب قطاع غزة لتوسيع هجومها البري مقلقة للغاية.

وأضاف جيبريسوس أن تلك الخطة لها عواقب مُدمّرة على أكثر من 1.4 مليون شخص، الذين لم يبق لهم أي مكان يذهبون إليه، فيما لم يتبق لهم أي مكان لطلب الرعاية الصحية.

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أول تعليق من حماس على عملية رفح

قالت حركة "حماس" في بيان، الإثنين، إن الهجوم الإسرائيلي على رفح يأتي ضمن محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأشارت الحركة إلى أن القصف الإسرائيلي قتل أكثر من 100 ضحية، الإثنين.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم العربية والعالمية عن موعد جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12-2-2024 عبر جوجل، وهناك الكثير من المباريات التي ستقام اليوم ولكن في عكس الأيام الماضية، وستبدأ اليوم مواجهات الأدوار الإقصائية ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وستختتم اليوم مواجهات الجولة بالدوري الإيطالي ومباراة يوفنتوس وأودينيزي.

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للجرام والسبيكة.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 12-2-2024

يحرص الشباب مع اقتراب موعد زواجهم على معرفة سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 12-2-2024 بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم ببداية تعاملات اليوم مبلغ 3650 جنيهًا بالنسبة لجرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا بالسوق المصرية، وذلك بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 12-2-2024 بالجنيه المصري والدولار

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