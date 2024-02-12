الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البلشى: نطمح فى زيادة بدل الصحفيين بعد صدور حزمة القرارات الاجتماعية (فيديو)

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين

أكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أن النقابة تسعى للدفاع عن مصالح الصحفيين وتحسين ظروف عملهم، مشيدًا بالتواصل الإيجابي مع الدولة منذ توليه المنصب.

وقال البلشي، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، إنه تلقى تهنئة من الدولة عند تعيينه نقيبًا، ما يدل على احترامها للمهنة والنقابة، مؤكدًا أن النقابة ليست حزبًا سياسيًا ولا تتدخل في الشأن العام، وإنما تركز على حل المشاكل التي تواجه الصحفيين.

وتابع البلشي، أنه بعد صدور حزمة القرارات الاجتماعية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شملت زيادة الحد الأدنى للأجور، تلقى اتصالات من الصحفيين يطالبون بمزيد من الزيادات في البدل، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة زادت طموحاتهم، وأنه سيواصل النضال من أجل تحسين دخلهم.

وأشار البلشي إلى أن البدل هو مصدر رئيسي لدخل الصحفيين، وأنه يعتمد عليه جزء كبير منهم، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقوقهم، وأنه لن يقلل من قيمة عملهم.

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