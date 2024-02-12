الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تعلن تأييدها لترشيح الهند لشغل مقعد دائم بمجلس الأمن

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أعرب السفير الروسي لدى الهند دينيس عليبوف عن تأييد بلاده الشديد لترشيح الهند لشغل مقعد دائم بمجلس الأمن الدولي.

وقال السفير الروسي فى تصريحات صحفية نشرت أمس، إننا نرى أنه لو أصبحت الهند عضوا دائما بمجلس الأمن الدولي، فإن ذلك يمكن أن يسهم بدرجة كبيرة فى تشجيع التوازن داخل المجلس، وذلك بالإضافة إلى تشجيع وضع أجندة تركز على مصالح أغلبية دول العالم، خاصة دول الجنوب.

وتابع السفير الروسي، لقد أشرنا مرارا إلى تأييدنا لترشيح الهند لشغل مقعد دائم فى مجلس الأمن، لأن الشركاء الهنود أثبتوا جدارتهم أثناء فترة عضويتهم غير الدائمة بالمجلس وهي الفترة الواقعة بين عامى 2021 و2022، حيث نجحوا في قيادة المجلس مرتين، كما أن رئاستهم لمجموعة العشرين كانت تأكيدًا واضحا على احترافيتهم العالية فى ممارسة الدبلوماسية متعددة الأطراف وقدرتهم على إيجاد إجماع وسط التوترات الجيوسياسية.

ولكن السفير الروسي لدى الهند حذر من أن حالة الاستقطاب داخل الأمم المتحدة تتسبب فى تعقيد الحوار بشأن مسألة توسيع نطاق عضوية مجلس الأمن، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إجراء إصلاحات عاجلة فى الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها. 

الأكثر قراءة

عاجل.. كوت ديفوار تصنع المعجزة وتتوج بكأس الأمم الإفريقية

عاجل.. شهيدة وعدد من المصابين برصاص الاحتلال فى مجمع ناصر الطبى

عاجل|الحكومة تكشف تفاصيل طرح 1000 شقة للإيجار

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وطقس شديد البرودة (فيديو)

انضباط سعر الصرف بعد الضربات الحكومية لـ«المُضاربين بالدولار»

عاجل.. شعبة الأرز تعلن موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح