رئيس مجلس الدولة يترأس وفدًا قضائيًا فى زيارة رسمية للكويت

ترأس المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة وفدًا قضائيًا رفيع المستوى من قضاة ومستشارى مجلس الدولة فى زيارة رسمية إلى دولة الكويت، وذلك فى إطار توطيد أواصر التعاون القضائي بين مجلس الدولة والسلطة القضائية بالكويت وتعزيز وتبادل الخبرات بين الجانبين.

والتقى المستشار عادل عزب - رئيس مجلس الدولة خلال الزيارة بالمستشار فيصل سعيد الغريب وزير العدل والأوقاف والشئون الاسلامية، والمستشار الدكتور عادل بروسلي - رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي، والسادة المستشارون اعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمستشار محمد ابو صليب - رئيس محكمة الاستئناف والمستشار صلاح الماجد - رئيس إدارة الفتوى والتشريع والسفير أسامة شلتوت - سفير مصر بالكويت والسادة المستشارون أعضاء مجلس الدولة المعارين بدولة الكويت

وتناولت الزيارة مناقشة العديد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائى بين الجانبين لاسيما فيما يتعلق بالإتحاد العربى للقضاء الإدارى والذى تعتبر دولة الكويت عضو مؤسس به .

وأكد “عزب”، على أن العلاقات بين مصر والكويت علاقات متجذرة وتاريخية في المجال القضائي والقانوني.

كما أكد على أن مجال التدريب والتعرف على أحدث الأحكام والأفتاء والتشريع والذى يعد من ابرز المجالات التى يتطلع الجانبين للعمل على تفعيله خلال الفترة القادمة من خلال عقد دورات تدريبية مشتركة بين أعضاء مجلس الدولة المصرى ونظرائهم بدولة الكويت الشقيقة بهدف تبادل الخبرات والمهارات والمعارف القضائية والقانونية وتحقيق الاستفادة القصوى لأعضاء الجانبين بما يعينهم على أداء رسالتهم السامية فى تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء مبدأ سيادة القانون.