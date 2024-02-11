الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال إزالة التعديات في حلوان

تنفيذ الموجة الـ22
تنفيذ الموجة الـ22 وإزالة تعديات على أملاك الدولة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود أحياء المنطقة الجنوبية للحد من المخالفات، ومواصلة إزالة التعديات طبقا للمرحلة الأولى من الموجة 22 طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

 

إزالة 650 متر مخالفة بالمشروع الأمريكي 

 

وفي سياق ذلك واصلت أحياء المنطقة جهودها ومنها جهود حي حلوان بقيادة اللواء ا. ح حسام طوبار، رئيس حي حلوان، وسمير محمود، سكرتير حي حلوان، وبالتنسيق مع كريم عادل، مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية، بتنفيذ إزالات في المهد للتعديات الواقعة علي أراضي المملوكة للجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بمنطقة المشروع الأمريكي شرق حلوان، والمستهدف تنفيذها خلال المرحلة الأولى للموجه ٢٢ علي مساحة (٦٥٠م تقريبا).
وأشارت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة في بيانها إلى أن المخالفات التي تمت إزالتها تمثلت في وهي إزالة أسوار من الطوب الأحمر، وإزالة تنده من الحديد بسقف صاج حيث تمت الإزالة بصورة كلية حتى سطح الأرض.  
وجاءت الأعمال بمعاونة المتابعة الميدانية، ومهندسة التنظيم والإزالات والأملاك، ومسئولي الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة ومدير عام الشئون القانونية بالجهاز والأجهزة المعنية، وبمشاركة قسم شرطة حلوان وشرطة المرافق.
ومن جهتها أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية المستمرة للقضاء على المخالفات واستمرار أعمال الإزالات ضمن المستهدف بالموجة ٢٢ وذلك في ضوء حرص الدولة علي التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات علي أملاك الدولة والحرص علي إعلاء كلمه القانون ضد المخالفين.

 

FB_IMG_1707670108417
FB_IMG_1707670108417
FB_IMG_1707670105841
FB_IMG_1707670105841
FB_IMG_1707670103712
FB_IMG_1707670103712
FB_IMG_1707670101352
FB_IMG_1707670101352
الموجه الـ22 إزالة تعديات أملاك الدولة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

أخبار حالة الطقس الأحد والإثنين في محافظة القاهرة والإسكندرية

خطة محافظة القاهرة 2030 لتطوير الموارد البشرية بالعاصمة

الأكثر قراءة

عاجل.. شعبة الأرز تعلن موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

عاجل|أميرة العسولي تثير إعجاب العالم.. وشقيق الضحية يروي لـ"الدستور" تفاصيل إنقاذه

شاهد.. ملك الأردن يشارك فى عملية إنزال مساعدات لأهالى غزة

العاهل الأردنى يشارك فى عملية إنزال جوى للمساعدات الإنسانية لغزة

الأربعاء.. الرئيس السيسى يبحث مع أردوغان الحرب على غزة

واشنطن بوست: ترامب سيفكك الناتو ويقف مع روسيا ضد حلفاء الولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح