نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال إزالة التعديات في حلوان

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود أحياء المنطقة الجنوبية للحد من المخالفات، ومواصلة إزالة التعديات طبقا للمرحلة الأولى من الموجة 22 طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

إزالة 650 متر مخالفة بالمشروع الأمريكي

وفي سياق ذلك واصلت أحياء المنطقة جهودها ومنها جهود حي حلوان بقيادة اللواء ا. ح حسام طوبار، رئيس حي حلوان، وسمير محمود، سكرتير حي حلوان، وبالتنسيق مع كريم عادل، مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية، بتنفيذ إزالات في المهد للتعديات الواقعة علي أراضي المملوكة للجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بمنطقة المشروع الأمريكي شرق حلوان، والمستهدف تنفيذها خلال المرحلة الأولى للموجه ٢٢ علي مساحة (٦٥٠م تقريبا).

وأشارت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة في بيانها إلى أن المخالفات التي تمت إزالتها تمثلت في وهي إزالة أسوار من الطوب الأحمر، وإزالة تنده من الحديد بسقف صاج حيث تمت الإزالة بصورة كلية حتى سطح الأرض.

وجاءت الأعمال بمعاونة المتابعة الميدانية، ومهندسة التنظيم والإزالات والأملاك، ومسئولي الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة ومدير عام الشئون القانونية بالجهاز والأجهزة المعنية، وبمشاركة قسم شرطة حلوان وشرطة المرافق.

ومن جهتها أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية المستمرة للقضاء على المخالفات واستمرار أعمال الإزالات ضمن المستهدف بالموجة ٢٢ وذلك في ضوء حرص الدولة علي التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات علي أملاك الدولة والحرص علي إعلاء كلمه القانون ضد المخالفين.

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