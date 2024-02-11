الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نتنياهو: عدد المحتجزين الأحياء فى غزة كافٍ لتبرير الحرب

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة بثتها شبكة "إيه. بي. سي"، اليوم الأحد، إن هناك "عددا كافيا" من 132 محتجزا إسرائيليا على قيد الحياة في غزة يبرر استمرار الحرب الإسرائيلية في المنطقة.

وردا على سؤال عن عدد المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة، قال نتنياهو إن العدد "كاف لتبرير نوع الجهود التي نقوم بها".

وأضاف، في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" الذي تبثه الشبكة الأمريكية: "سنفعل أقصى ما بوسعنا لاستعادة جميع الأحياء، وبصراحة، جثث الموتى أيضا".

وقال نتنياهو إن مدنيا فلسطينيا يلقى حتفه مقابل كل قتيل من مسلحي حماس في غزة.

وتقدر السلطات الصحية في غزة أن نحو 28 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، قتلوا في القطاع منذ بدء الحرب في أكتوبر.

وقتل مسلحو حماس 1200 إسرائيلي، واحتجزوا نحو 250 رهينة في غزة، في هجوم وقع في السابع من أكتوبر، وأدى إلى اندلاع الحرب.

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