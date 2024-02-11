حدد البحوث الفلكية مواقيت الصلاة في رمضان 2024 والذي يبدأ يوم 11 مارس 2024، بينما يتأكد موعد أول يوم رمضان بعد استطلاع دار الافتاء المصرية هلال شهر رمضان في 29 شعبان، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة في رمضان 2024.

المغرب بياذن امتى في رمضان ٢٠٢٤؟

يوافق أول يوم رمضان يوم 11 مارس وفق الحسابات الفلكية، ويكون موعد اذان المغرب أول يوم رمضان الساعة 6 مساء إلا دقيقة واحدة، بينما يكون موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 الساعة 4:46 صباحًا.

وجاء موعد اذان الفجر وموعد اذان المغرب في الاسبوع الأول من رمضان كالتالي:

2 رمضان: موعد آذان الفجر 4:44 ص، موعد آذان المغرب 6:00 م.

3 رمضان: موعد آذان الفجر 4:43 ص، موعد آذان المغرب 6:00 م.

4 رمضان: موعد آذان الفجر 4:42 ص، موعد آذان المغرب: 6:01 م.

5 رمضان: موعد آذان الفجر 4:41 ص، موعد آذان المغرب: 6:01 م.

6 رمضان: موعد آذان الفجر 4:38 ص، موعد آذان المغرب هو 6:03 م.

7 رمضان: موعد آذان الفجر 4:37 ص، موعد آذان المغرب هو 6:03 م.

مواقيت الصلاة في رمضان 2024

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الأثنين 1 11 مارس، 2024 04:53 ص 06:18 ص 12:13 م 03:36 م 06:08 م 07:38 م الثلاثاء 2 12 مارس، 2024 04:52 ص 06:16 ص 12:12 م 03:36 م 06:08 م 07:38 م الأربعاء 3 13 مارس، 2024 04:51 ص 06:15 ص 12:12 م 03:36 م 06:09 م 07:39 م الخميس 4 14 مارس، 2024 04:50 ص 06:14 ص 12:12 م 03:36 م 06:10 م 07:40 م الجمعة 5 15 مارس، 2024 04:49 ص 06:13 ص 12:12 م 03:37 م 06:10 م 07:40 م السبت 6 16 مارس، 2024 04:47 ص 06:12 ص 12:11 م 03:37 م 06:11 م 07:41 م الأحد 7 17 مارس، 2024 04:46 ص 06:10 ص 12:11 م 03:37 م 06:12 م 07:42 م الأثنين 8 18 مارس، 2024 04:45 ص 06:09 ص 12:11 م 03:37 م 06:12 م 07:42 م الثلاثاء 9 19 مارس، 2024 04:44 ص 06:08 ص 12:10 م 03:37 م 06:13 م 07:43 م الأربعاء 10 20 مارس، 2024 04:42 ص 06:07 ص 12:10 م 03:37 م 06:14 م 07:44 م الخميس 11 21 مارس، 2024 04:41 ص 06:06 ص 12:10 م 03:37 م 06:14 م 07:44 م الجمعة 12 22 مارس، 2024 04:40 ص 06:04 ص 12:10 م 03:37 م 06:15 م 07:45 م السبت 13 23 مارس، 2024 04:38 ص 06:03 ص 12:09 م 03:38 م 06:15 م 07:45 م الأحد 14 24 مارس، 2024 04:37 ص 06:02 ص 12:09 م 03:38 م 06:16 م 07:46 م الأثنين 15 25 مارس، 2024 04:36 ص 06:01 ص 12:09 م 03:38 م 06:17 م 07:47 م الثلاثاء 16 26 مارس، 2024 04:35 ص 06:00 ص 12:08 م 03:38 م 06:17 م 07:47 م الأربعاء 17 27 مارس، 2024 04:33 ص 05:58 ص 12:08 م 03:38 م 06:18 م 07:48 م الخميس 18 28 مارس، 2024 04:32 ص 05:57 ص 12:08 م 03:38 م 06:18 م 07:48 م الجمعة 19 29 مارس، 2024 04:29 ص 05:55 ص 12:07 م 03:38 م 06:20 م 07:50 م السبت 20 30 مارس، 2024 04:28 ص 05:54 ص 12:07 م 03:38 م 06:20 م 07:50 م الأحد 21 31 مارس، 2024 04:27 ص 05:52 ص 12:07 م 03:38 م 06:21 م 07:51 م الأثنين 22 01 أبريل، 2024 04:25 ص 05:51 ص 12:06 م 03:38 م 06:21 م 07:51 م الثلاثاء 23 02 أبريل، 2024 04:24 ص 05:50 ص 12:06 م 03:38 م 06:22 م 07:52 م الأربعاء 24 03 أبريل، 2024 04:22 ص 05:49 ص 12:06 م 03:38 م 06:23 م 07:53 م الخميس 25 04 أبريل، 2024 04:21 ص 05:48 ص 12:05 م 03:38 م 06:23 م 07:53 م الجمعة 26 05 أبريل، 2024 04:20 ص 05:46 ص 12:05 م 03:38 م 06:24 م 07:54 م السبت 27 06 أبريل، 2024 04:18 ص 05:45 ص 12:05 م 03:38 م 06:25 م 07:55 م الأحد 28 07 أبريل، 2024 04:17 ص 05:44 ص 12:05 م 03:38 م 06:25 م 07:55 م الأثنين 29 08 أبريل، 2024 04:16 ص 05:43 ص 12:04 م 03:38 م 06:26 م 07:56 م الثلاثاء 30 09 أبريل، 2024 04:14 ص 05:42 ص 12:04 م 03:38 م 06:26 م 07:56 م

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