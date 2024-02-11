الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة في رمضان 2024

مواقيت الصلاة في
مواقيت الصلاة في رمضان 2024

حدد البحوث الفلكية مواقيت الصلاة في رمضان 2024  والذي يبدأ يوم 11 مارس 2024، بينما يتأكد موعد أول يوم رمضان بعد استطلاع دار الافتاء المصرية هلال شهر رمضان في 29 شعبان، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة في رمضان 2024.

المغرب بياذن امتى في رمضان ٢٠٢٤؟

يوافق أول يوم رمضان يوم 11 مارس وفق الحسابات الفلكية، ويكون موعد اذان المغرب أول يوم رمضان الساعة 6 مساء إلا دقيقة واحدة، بينما يكون موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024  الساعة 4:46 صباحًا.

وجاء موعد اذان الفجر وموعد اذان المغرب في الاسبوع الأول من رمضان كالتالي: 

2 رمضان: موعد آذان الفجر 4:44 ص،  موعد آذان المغرب 6:00 م. 

3 رمضان: موعد آذان الفجر 4:43 ص،  موعد آذان المغرب 6:00 م. 

4 رمضان: موعد آذان الفجر 4:42 ص، موعد آذان المغرب: 6:01 م. 

5 رمضان:  موعد آذان الفجر 4:41 ص،  موعد آذان المغرب: 6:01 م. 

6 رمضان:  موعد آذان الفجر 4:38 ص،  موعد آذان المغرب هو 6:03 م. 

7 رمضان:  موعد آذان الفجر 4:37 ص، موعد آذان المغرب هو 6:03 م. 

امساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام

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مواقيت الصلاة في رمضان 2024 

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الأثنين111 مارس، 202404:53 ص06:18 ص12:13 م03:36 م06:08 م07:38 م
الثلاثاء212 مارس، 202404:52 ص06:16 ص12:12 م03:36 م06:08 م07:38 م
الأربعاء313 مارس، 202404:51 ص06:15 ص12:12 م03:36 م06:09 م07:39 م
الخميس414 مارس، 202404:50 ص06:14 ص12:12 م03:36 م06:10 م07:40 م
الجمعة515 مارس، 202404:49 ص06:13 ص12:12 م03:37 م06:10 م07:40 م
السبت616 مارس، 202404:47 ص06:12 ص12:11 م03:37 م06:11 م07:41 م
الأحد717 مارس، 202404:46 ص06:10 ص12:11 م03:37 م06:12 م07:42 م
الأثنين818 مارس، 202404:45 ص06:09 ص12:11 م03:37 م06:12 م07:42 م
الثلاثاء919 مارس، 202404:44 ص06:08 ص12:10 م03:37 م06:13 م07:43 م
الأربعاء1020 مارس، 202404:42 ص06:07 ص12:10 م03:37 م06:14 م07:44 م
الخميس1121 مارس، 202404:41 ص06:06 ص12:10 م03:37 م06:14 م07:44 م
الجمعة1222 مارس، 202404:40 ص06:04 ص12:10 م03:37 م06:15 م07:45 م
السبت1323 مارس، 202404:38 ص06:03 ص12:09 م03:38 م06:15 م07:45 م
الأحد1424 مارس، 202404:37 ص06:02 ص12:09 م03:38 م06:16 م07:46 م
الأثنين1525 مارس، 202404:36 ص06:01 ص12:09 م03:38 م06:17 م07:47 م
الثلاثاء1626 مارس، 202404:35 ص06:00 ص12:08 م03:38 م06:17 م07:47 م
الأربعاء1727 مارس، 202404:33 ص05:58 ص12:08 م03:38 م06:18 م07:48 م
الخميس1828 مارس، 202404:32 ص05:57 ص12:08 م03:38 م06:18 م07:48 م
الجمعة1929 مارس، 202404:29 ص05:55 ص12:07 م03:38 م06:20 م07:50 م
السبت2030 مارس، 202404:28 ص05:54 ص12:07 م03:38 م06:20 م07:50 م
الأحد2131 مارس، 202404:27 ص05:52 ص12:07 م03:38 م06:21 م07:51 م
الأثنين2201 أبريل، 202404:25 ص05:51 ص12:06 م03:38 م06:21 م07:51 م
الثلاثاء2302 أبريل، 202404:24 ص05:50 ص12:06 م03:38 م06:22 م07:52 م
الأربعاء2403 أبريل، 202404:22 ص05:49 ص12:06 م03:38 م06:23 م07:53 م
الخميس2504 أبريل، 202404:21 ص05:48 ص12:05 م03:38 م06:23 م07:53 م
الجمعة2605 أبريل، 202404:20 ص05:46 ص12:05 م03:38 م06:24 م07:54 م
السبت2706 أبريل، 202404:18 ص05:45 ص12:05 م03:38 م06:25 م07:55 م
الأحد2807 أبريل، 202404:17 ص05:44 ص12:05 م03:38 م06:25 م07:55 م
الأثنين2908 أبريل، 202404:16 ص05:43 ص12:04 م03:38 م06:26 م07:56 م
الثلاثاء3009 أبريل، 202404:14 ص05:42 ص12:04 م03:38 م06:26 م07:56 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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