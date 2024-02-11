مواقيت الصلاة في رمضان 2024
حدد البحوث الفلكية مواقيت الصلاة في رمضان 2024 والذي يبدأ يوم 11 مارس 2024، بينما يتأكد موعد أول يوم رمضان بعد استطلاع دار الافتاء المصرية هلال شهر رمضان في 29 شعبان، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة في رمضان 2024.
المغرب بياذن امتى في رمضان ٢٠٢٤؟
يوافق أول يوم رمضان يوم 11 مارس وفق الحسابات الفلكية، ويكون موعد اذان المغرب أول يوم رمضان الساعة 6 مساء إلا دقيقة واحدة، بينما يكون موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 الساعة 4:46 صباحًا.
وجاء موعد اذان الفجر وموعد اذان المغرب في الاسبوع الأول من رمضان كالتالي:
2 رمضان: موعد آذان الفجر 4:44 ص، موعد آذان المغرب 6:00 م.
3 رمضان: موعد آذان الفجر 4:43 ص، موعد آذان المغرب 6:00 م.
4 رمضان: موعد آذان الفجر 4:42 ص، موعد آذان المغرب: 6:01 م.
5 رمضان: موعد آذان الفجر 4:41 ص، موعد آذان المغرب: 6:01 م.
6 رمضان: موعد آذان الفجر 4:38 ص، موعد آذان المغرب هو 6:03 م.
7 رمضان: موعد آذان الفجر 4:37 ص، موعد آذان المغرب هو 6:03 م.
مواقيت الصلاة في رمضان 2024
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الأثنين
|1
|11 مارس، 2024
|04:53 ص
|06:18 ص
|12:13 م
|03:36 م
|06:08 م
|07:38 م
|الثلاثاء
|2
|12 مارس، 2024
|04:52 ص
|06:16 ص
|12:12 م
|03:36 م
|06:08 م
|07:38 م
|الأربعاء
|3
|13 مارس، 2024
|04:51 ص
|06:15 ص
|12:12 م
|03:36 م
|06:09 م
|07:39 م
|الخميس
|4
|14 مارس، 2024
|04:50 ص
|06:14 ص
|12:12 م
|03:36 م
|06:10 م
|07:40 م
|الجمعة
|5
|15 مارس، 2024
|04:49 ص
|06:13 ص
|12:12 م
|03:37 م
|06:10 م
|07:40 م
|السبت
|6
|16 مارس، 2024
|04:47 ص
|06:12 ص
|12:11 م
|03:37 م
|06:11 م
|07:41 م
|الأحد
|7
|17 مارس، 2024
|04:46 ص
|06:10 ص
|12:11 م
|03:37 م
|06:12 م
|07:42 م
|الأثنين
|8
|18 مارس، 2024
|04:45 ص
|06:09 ص
|12:11 م
|03:37 م
|06:12 م
|07:42 م
|الثلاثاء
|9
|19 مارس، 2024
|04:44 ص
|06:08 ص
|12:10 م
|03:37 م
|06:13 م
|07:43 م
|الأربعاء
|10
|20 مارس، 2024
|04:42 ص
|06:07 ص
|12:10 م
|03:37 م
|06:14 م
|07:44 م
|الخميس
|11
|21 مارس، 2024
|04:41 ص
|06:06 ص
|12:10 م
|03:37 م
|06:14 م
|07:44 م
|الجمعة
|12
|22 مارس، 2024
|04:40 ص
|06:04 ص
|12:10 م
|03:37 م
|06:15 م
|07:45 م
|السبت
|13
|23 مارس، 2024
|04:38 ص
|06:03 ص
|12:09 م
|03:38 م
|06:15 م
|07:45 م
|الأحد
|14
|24 مارس، 2024
|04:37 ص
|06:02 ص
|12:09 م
|03:38 م
|06:16 م
|07:46 م
|الأثنين
|15
|25 مارس، 2024
|04:36 ص
|06:01 ص
|12:09 م
|03:38 م
|06:17 م
|07:47 م
|الثلاثاء
|16
|26 مارس، 2024
|04:35 ص
|06:00 ص
|12:08 م
|03:38 م
|06:17 م
|07:47 م
|الأربعاء
|17
|27 مارس، 2024
|04:33 ص
|05:58 ص
|12:08 م
|03:38 م
|06:18 م
|07:48 م
|الخميس
|18
|28 مارس، 2024
|04:32 ص
|05:57 ص
|12:08 م
|03:38 م
|06:18 م
|07:48 م
|الجمعة
|19
|29 مارس، 2024
|04:29 ص
|05:55 ص
|12:07 م
|03:38 م
|06:20 م
|07:50 م
|السبت
|20
|30 مارس، 2024
|04:28 ص
|05:54 ص
|12:07 م
|03:38 م
|06:20 م
|07:50 م
|الأحد
|21
|31 مارس، 2024
|04:27 ص
|05:52 ص
|12:07 م
|03:38 م
|06:21 م
|07:51 م
|الأثنين
|22
|01 أبريل، 2024
|04:25 ص
|05:51 ص
|12:06 م
|03:38 م
|06:21 م
|07:51 م
|الثلاثاء
|23
|02 أبريل، 2024
|04:24 ص
|05:50 ص
|12:06 م
|03:38 م
|06:22 م
|07:52 م
|الأربعاء
|24
|03 أبريل، 2024
|04:22 ص
|05:49 ص
|12:06 م
|03:38 م
|06:23 م
|07:53 م
|الخميس
|25
|04 أبريل، 2024
|04:21 ص
|05:48 ص
|12:05 م
|03:38 م
|06:23 م
|07:53 م
|الجمعة
|26
|05 أبريل، 2024
|04:20 ص
|05:46 ص
|12:05 م
|03:38 م
|06:24 م
|07:54 م
|السبت
|27
|06 أبريل، 2024
|04:18 ص
|05:45 ص
|12:05 م
|03:38 م
|06:25 م
|07:55 م
|الأحد
|28
|07 أبريل، 2024
|04:17 ص
|05:44 ص
|12:05 م
|03:38 م
|06:25 م
|07:55 م
|الأثنين
|29
|08 أبريل، 2024
|04:16 ص
|05:43 ص
|12:04 م
|03:38 م
|06:26 م
|07:56 م
|الثلاثاء
|30
|09 أبريل، 2024
|04:14 ص
|05:42 ص
|12:04 م
|03:38 م
|06:26 م
|07:56 م
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