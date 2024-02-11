جهاز العاشر: تحرير 122 محضرًا بغلق وتشمع وإزالة إشغالات الحي الثالث



أكد المهندس علاء محمد منيع رئيس جهاز تنمية مدينه العاشر من رمضان، ونائب رئيس الجهاز للتنمية بضروره التصدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون، مؤكدًا باستمرار تواصل الحملات اليومية من إدارة الإشغالات وإدارة الأمن بالتعاون مع إدارة التنمية وشرطة التعمير وشرطة المرافق وإدارة الحركة والمعدات وإدارة النظافة والتجميل للتصدى لأي مخالفة او تعدى لتغيير النشاط.

وفي سياق متصل، كلف المهندس علاء منيع الادارات المعينة بالجهاز بشن حملة مكبرة بالحي الثالث، موضحًا أن الحملة أسفرت على تحرير 122 محضرًا بغلق وتشميع وازالة اشغالات وتعديات بالقطع السكنية بالمجاورات ٢٤، ٢٥ بالحى الثالث.





جهاز العاشر صورة من الحملة

جهاز العاشر صورة من الحملة

جهاز العاشر صورة من الحملة

جهاز العاشر صورة من الحملة