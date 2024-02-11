توقعات بارتفاع معدل نمو الاقتصاد العربي خلال 2024

توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد العربي خلال عام 2024، كمحصلة لتوقع ارتفاع معدلات النمو في 16 دولة عربية خلال عام 2024 مقابل توقعات تراجعها في 5 دول أخرى.

وأوضحت المؤسسة في تقرير لها حصل الدستور على نسخة منه، أن هناك ١١ دولة عربية سجل نموها في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي أعلى من المتوسط العربي خلال عام 2023، وتصدرت ليبيا المقدمة بمعدل نمو قياسي بلغ %12.5 مقارنة بإنكماش قدره 9.6% عام 2022 وحلت جيبوتي ثانيا بمعدل بلغ %5% خلال عام 2023 تلتها موريتانيا بمعدل 4.5%، وذلك وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وتراوح معدل النمو في 10 دول عربية ما بين 3.4% في الإمارات و %0.8% في السعودية، في حين شهدت اقتصادات كل من اليمن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين والسودان انكماشاً بمعدلات تراوحت ما بين %0.5 و 18.3% مقارنة بعام 2022

وارتفع معدل النمو في 6 دول عربية خلال عام 2023 هي ليبيا وجيبوتي والجزائر والصومال والأردن والمغرب، وتباينت أسباب النمو ما بين التعافي وزيادة إنتاج النفط الخام وصادرته كما هو الحال في ليبيا والجزائر، وزيادة كل من عوائد التجارة في جيبوتي عقب اتفاقية السلام في إثيوبيا، وعوائد السياحة السعد وتحويلات المغتربين وعودة النشاط الزراعي في المغرب.

جدير بالذكر أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 7.5% عام 2023 على الأقل، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلفته من خسائر فادحة في الأرواح وأضرار جسيمة في البنية التحتية ترتب عليها تداعيات اجتماعية واقتصادية قصيرة وطويلة الأجل، حيث أشار المركز الإحصائي الفلسطيني إلى انكماش الناتج بمعدل %3% في حال استمرار الحرب لمدة شهر واحد.