اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل شخص وترهيب آخرين بالأسلحة والحيوانات فى بورسعيد

تنظر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهمين بقتل شخص والشروع في قتل آخرين باستخدام "كلب" وأسلحة بيضاء.

وتعود أحداث الواقعة إلى 5 يوليو 2023، حيث استعرض كل من: إسلام التوني، ومحمد التوني، وعلي هلال، القوة والتلويح بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم: محمد عثمان الصعيدي، ووائل ابراهيم، وأحمد علي الخولي، ومحمد الخولي، وذلك بقصد تخويفهم وترويعهم وإلحاق الأذى المادي بهم لفرض السطوة عليهم، واصطحبوا حيوانًا يثير الذعر - كلبًا - وأسلحة بيضاء والتي كان من شأنها إلقاء الرعب في أنفسهم، وتكدير أمنهم وسكينتهم، وتعريض حياتهم للخطر.

وحسبما جاء في أمر الإحالة، قتل المتهمون المجني عليه محمد عثمان السيد عبدالصعيدي، عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن ظفروا به فسدد له المتهم الأول طعنة بالسلاح الأبيض "خنجر" نالت موضع مقتل بالجانب الأيمن من الصدر، سقط على إثرها أرضًا، ثم تولى المتهمان الثاني والثالث التعدي عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء قاصدين من ذلك قتله، ما نتج عنه الإصابات التي أودت بحياته، وتعدوا على المجني عليه وائل إبراهيم السيد باستخدام حيوان خطر وهو كلب، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والذي أعجزه عن ممارسة أشغاله لمدة تزيد عن 20 يومًا، وأحرزوا خنجرًا وسكينًا وشومة بغير ترخيص.