الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الإماراتية: استشهاد عناصر من قواتنا المسلحة بالصومال

الجيش الإماراتي
الجيش الإماراتي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الأحد، استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية بعد تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في منشور على حسابها في "إكس": "تعلن وزارة الدفاع عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة".

وأوضحت الوزارة أن استشهاد منتسبي القوات المسلحة الإماراتية كان "أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين".

واختتم المنشور بالقول: "تفيد الوزارة بأن دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم".

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