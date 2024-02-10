السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الريشة الطائرة يعلن قائمة المنتخب المشاركة في بطولة أفريقيا

اتحاد الريشة الطائرة
اتحاد الريشة الطائرة

أعلن مسئولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، قائمة المنتخب الوطني المقرر مشاركتها في منافسات البطولة الإفريقية، خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري بالقاهرة.

وتضم القائمة كل من: أحمد صلاح وأدهم حاتم وكريم محمود عزت ومحمد مصطفى كامل وعبد الرحمن عبد الحكيم وعلي أشرف وأحمد علي البهنساوي ووعبد الرحمن مجدي، في منافسات فردي الرجال.

كما تضم القائمة في منافسات فردي السيدات كل من، ضحى هاني ونور يسري وجنا هشام وهنا زاهر ورحمة العدوي وكوثر محمد ربيع.

ويقود منتخبنا الوطني فنيًا، محمود عزب كمدير فني ومنير فايز في منصب المدرب العام.

ومن المقرر، أن تقام البطولة على صالة 4 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، على أن تكون إقامة المنتخبات المشاركة في أحد الفنادق القريبة من الاستاد.

الجدير بالذكر أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين.

وتشهد البطولة مشاركة 11 منتخبا هم: "مصر - الجزائر - نيجيريا - موريشيوس - الكاميرون - سيشيل - غينيا الاستوائية - جنوب أفريقيا - أوغندا - زامبيا - زيمبابوي".

اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله البطولة الأفريقية غينيا الاستوائية أفريقيا - أوغندا - زامبيا - زيمبابوي

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