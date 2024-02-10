استشارى تربوى تكشف أهم مشاكل التربية التى تواجه الأمهات بسنة أولى أمومة

قالت أمل غالي، الاستشارية التربوية، إن الأم عند إنجابها لأول مولود لها ترى أكثر الأشياء التي تعصبها وتبدأ العمل على نفسها أكثر، مؤكدة أن أهم مشاكل التربية أن بعض الأمهات لا يستطعن السيطرة على أنفسهن ويتعصبن سريعًا لأنهن يأخذن الأمور بشكل شخصي.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن بعض الأمهات تتعامل مع طفلها على أساس أنها طفلة ولا بد أن تفهم التربية وتثقف نفسها لأن بعض الأمهات يخلط بين سوء السلوك وطبيعة الطفل.

وأشارت إلى أنه من الطبيعي أن يصرخ الطفل في السنوات الأولى ولكن بعض الأمهات ترى أن ذلك دليل على عصبية الطفل أو سوء سلوكه، موضحة أن طبيعة الطفل من سن عام إلى خمس سنوات لا يستطيع الطفل أن يعبر عن نفسه، فيغضب كثيرًا ويبكي ويتمرد كثيرًا ولكن بعض الأمهات تقول إنه يتمرد عليها ويعاند معها.

من الأخطاء التي تقع فيها الأم عدم فهم طبيعة الطفل في البداية

وتابعت أن من الأخطاء التي تقع فيها الأم عدم فهم طبيعة الطفل في البداية، مؤكدة أن الطفل يجرب أشياء كثيرة ومنها التعامل مع مفتاح الكهرباء ويجب على الأم أن تمنعه عنها بدون كلام حتى لا يكررها.