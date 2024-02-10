السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى تربوى تكشف أهم مشاكل التربية التى تواجه الأمهات بسنة أولى أمومة

مشاكل التربية
مشاكل التربية

قالت أمل غالي، الاستشارية التربوية، إن الأم عند إنجابها لأول مولود لها ترى أكثر الأشياء التي تعصبها وتبدأ العمل على نفسها أكثر، مؤكدة أن أهم مشاكل التربية أن بعض الأمهات لا يستطعن السيطرة على أنفسهن ويتعصبن سريعًا لأنهن يأخذن الأمور بشكل شخصي.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن بعض الأمهات تتعامل مع طفلها على أساس أنها طفلة ولا بد أن تفهم التربية وتثقف نفسها لأن بعض الأمهات يخلط بين سوء السلوك وطبيعة الطفل.

وأشارت إلى أنه من الطبيعي أن يصرخ الطفل في السنوات الأولى ولكن بعض الأمهات ترى أن ذلك دليل على عصبية الطفل أو سوء سلوكه، موضحة أن طبيعة الطفل من سن عام إلى خمس سنوات لا يستطيع الطفل أن يعبر عن نفسه، فيغضب كثيرًا ويبكي ويتمرد كثيرًا ولكن بعض الأمهات تقول إنه يتمرد عليها ويعاند معها.

 من الأخطاء التي تقع فيها الأم عدم فهم طبيعة الطفل في البداية

وتابعت أن من الأخطاء التي تقع فيها الأم عدم فهم طبيعة الطفل في البداية، مؤكدة أن الطفل يجرب أشياء كثيرة ومنها التعامل مع مفتاح الكهرباء ويجب على الأم أن تمنعه عنها بدون كلام حتى لا يكررها. 

الاستشارية التربوية مشاكل التربية التربية سوء السلوك عصبية الطفل الأخطاء

مواد متعلقة

استشاري تغذية تكشف خطورة السمنة على الأطفال والعوامل التي تؤثر عليها

استشارى تغذية علاجية: السمك ومنتجات الألبان أكثر مسببات الحساسية لدى الأطفال

استشاري تغذية علاجية يكشف خطورة تناول المضاد الحيوي على جسم الإنسان

استشارى تغذية يكشف فوائد فاكهة القشطة العلاجية للإنسان

استشاري تغذية يكشف تاريخ زراعة فاكهة القشطة بمصر.. وسبب إطلاق "الشريفة" عليها

لماذا يختلف الزوجان على تربية الأبناء؟.. استشارى علاقات زوجية تُجيب

استشارى نفسى يكشف تأثير أحداث غزة على تربية الأبناء

الأكثر قراءة

"اللهم بلغنا رمضان".. "الإفتاء" تعلن غدًا الأحد غرة شهر شعبان

فى غياب صلاح.. ليفربول يستعيد صدارة الدورى الإنجليزى بثلاثية فى مرمى بيرنلى

ما مميزات الجنية الرقمى الجديد الذى ستطلقه مصر؟.. خبير مصرفى يشرح (فيديو)

رابط التقديم على وظائف التربية والتعليم 2024.. آخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

رفض مصري وقلق أمريكي.. خطة نتنياهو لدخول رفح تواجه تحديات استراتيجية

بلوجر تنصب على أكثر من 2000 سيدة بمليار جنيه.. محامية تكشف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح