دعاء شوقى: المرأة المصرية تثبت كفاءة ونجاحًا فى مجال العلوم والبحث العلمى

قالت الدكتورة دعاء شوقي، مدير برنامج تطوير البرمجيات بجامعة زويل، إن المرأة المصرية تثبت كفاءة ونجاح في مجال العلوم والبحث العلمي.

دعاء شوقي: المرأة المصرية دائمًا تثبت كفاءة ونجاحًا في عدة مجالات

وأضافت شوقي في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "هناك تطورات إيجابية حدثت في المجتمع فيما يخص دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات" مؤكدة أن المرأة المصرية بالرغم من التحديات التي تواجهها إلا أنها دائمًا تثبت كفاءة ونجاحًا في عدة مجالات من ضمنها مجال العلوم والبحث العلمي.

كما أكدت أن كل تلك النجاحات التي تحققها المرأة تشير إلى المبادرات الداعمة للمرأة مثل برامج التوعية وورش العمل والمنح الدراسية المخصصة.

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي تدخل في العديد من المجالات، وهناك مجالات كثيرة وواعدة للمرأة؛ للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كل الأعمال المسندة إليها، متابعة: "على سبيل المثال العديد من المنصات التعليمية يمكنها أن تحقق فرصًا متميزة للمرأة وتساعدها على الوصول لسوق العمل".