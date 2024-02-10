السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دعاء شوقى: المرأة المصرية تثبت كفاءة ونجاحًا فى مجال العلوم والبحث العلمى

لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج

قالت الدكتورة دعاء شوقي، مدير برنامج تطوير البرمجيات بجامعة زويل، إن المرأة المصرية تثبت كفاءة ونجاح في مجال العلوم والبحث العلمي.

 

دعاء شوقي: المرأة المصرية دائمًا تثبت كفاءة ونجاحًا في عدة مجالات

وأضافت شوقي في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "هناك تطورات إيجابية حدثت في المجتمع فيما يخص دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات" مؤكدة أن المرأة المصرية بالرغم من التحديات التي تواجهها إلا أنها دائمًا تثبت كفاءة ونجاحًا في عدة مجالات من ضمنها مجال العلوم والبحث العلمي.

كما أكدت أن كل تلك النجاحات التي تحققها المرأة تشير إلى المبادرات الداعمة للمرأة مثل برامج التوعية وورش العمل والمنح الدراسية المخصصة.

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي تدخل في العديد من المجالات، وهناك مجالات كثيرة وواعدة للمرأة؛ للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كل الأعمال المسندة إليها، متابعة: "على سبيل المثال العديد من المنصات التعليمية يمكنها أن تحقق فرصًا متميزة للمرأة وتساعدها على الوصول لسوق العمل".

المرأة المصريه مجال العلوم والبحث العلمي جامعة زويل اكسترا نيوز

مواد متعلقة

"قضايا المرأة المصرية" تقيم مؤتمرا لإطلاق مشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة"

الأكثر قراءة

"اللهم بلغنا رمضان".. "الإفتاء" تعلن غدًا الأحد غرة شهر شعبان

فى غياب صلاح.. ليفربول يستعيد صدارة الدورى الإنجليزى بثلاثية فى مرمى بيرنلى

ما مميزات الجنية الرقمى الجديد الذى ستطلقه مصر؟.. خبير مصرفى يشرح (فيديو)

رابط التقديم على وظائف التربية والتعليم 2024.. آخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

رفض مصري وقلق أمريكي.. خطة نتنياهو لدخول رفح تواجه تحديات استراتيجية

بلوجر تنصب على أكثر من 2000 سيدة بمليار جنيه.. محامية تكشف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح