بيان مصرى بلغارى حول أول اجتماع للجنة التعاون المشتركة

انعقد الاجتماع الأول للجنة التعاون المشتركة بين مصر وبلغاريا، اليوم السبت، في القاهرة.

وترأس الاجتماع سامح شكري، وزير الخارجية وماريا جابرييل، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

ومن الجانب البلغاري حضر تو دور تاجاريف، وزير الدفاع، وجورجي جفوز ديكوف، وزير النقل والاتصالات، وبوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة، وميلينا ستويتشيفا، وزيرة الابتكار والنمو، ورومين راديف وزير الطاقة.

وأكد الوزراء التزامهم الوثيق بتعزيز العلاقات الثنائية، معربين عن الأهمية الكبيرة التي يولونها للإمكانات الكامنة في تعاونهم.

وجاء نص البيان المشترك كالتالي:

نص البيان المشترك بين مصر وبلغاريا

نص البيان المشترك بين مصر وبلغاريا