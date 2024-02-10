السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بيان مصرى بلغارى حول أول اجتماع للجنة التعاون المشتركة

سامح شكري وماريا
سامح شكري وماريا جابرييل

انعقد الاجتماع الأول للجنة التعاون المشتركة بين مصر وبلغاريا، اليوم السبت، في القاهرة.

وترأس الاجتماع سامح شكري، وزير الخارجية وماريا جابرييل، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

ومن الجانب البلغاري حضر تو دور تاجاريف، وزير الدفاع، وجورجي جفوز ديكوف، وزير النقل والاتصالات، وبوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة، وميلينا ستويتشيفا، وزيرة الابتكار والنمو، ورومين راديف وزير الطاقة.

وأكد الوزراء التزامهم الوثيق بتعزيز العلاقات الثنائية، معربين عن الأهمية الكبيرة التي يولونها للإمكانات الكامنة في تعاونهم.

وجاء نص البيان المشترك كالتالي:

نص البيان المشترك بين مصر وبلغاريا
نص البيان المشترك بين مصر وبلغاريا
نص البيان المشترك بين مصر وبلغاريا
مصر بلغاريا سامح شكري وزير الخارجية

الأكثر قراءة

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

عاجل| فلسطين: مصر الأكثر حرصًا على إدخال المساعدات إلى غزة.. وبايدن "مخطئ"

حبس سيدة قتلت ابن شقيقتها 4 أيام في دار السلام

أسعار سبائك الذهب اليوم السبت الموافق 10-2-2024 في مصر

حبس 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى التبين

شريان الحياة الأخير.. العالم يدين خطة نتنياهو لاجتياح رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح