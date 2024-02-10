السجن 10 سنوات لربة منزل وقّعت محاضر باسم شقيقتها فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله خطاب، رئيس المحكمة، بمعاقبة ربة منزل غيابيًا بالسجن 10 سنوات، لاتهامها بالتزوير في محررات رسمية وانتحالها صفة شقيقتها الصغرى، للهروب من حكم في إحدى القضايا.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار ممدوح محمود، والمستشار خالد عبدالسلام، والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.

كشفت التحقيقات، التي باشرتها النيابة العامة، في القضية رقم 14732 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين عن أنه أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيل المتهمة "هـ.ال.ع"، 33 سنة، ربة منزل، في القضية رقم 3664 لسنة 2023 جنايات العطارين، نفاذًا لحكم البراءة في تلك القضية.

وتبين من الفحص أن المتهمة اسمها الحقيقي "هـ.ال.ع" وليس "ب.ال.ع" شقيقتها وتوقيعها في محضري النيابة والشرطة باسم شقيقتها الصغرى، لكونها مطلوبة للتنفيذ في إحدى القضايا باسمها الحقيقي.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.