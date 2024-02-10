حسن مكاوى لـ"الشاهد": المنصات الإعلامية تأثيرها متزايد وتحقق كل ما يحتاجه المتلقى

قال الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن المنصات تحقق كل ما يحتاجه المتلقي في الوقت الذي يرغبه بالطريقة التي يحبها، كما أن التفاعل يكون في المنصات الإعلامية مرتفعا بصورة كبيرة، لذا اختفت فكرة المتلقي السلبي مع ظهور تلك المنصات الحديثة، ولذلك تأثير المنصات الإعلامية الحديثة متزايد بشكل ملحوظ.

المنصات الإعلامية الحديثة

وأكد الدكتور حسن مكاوي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المنصات الإعلامية تؤدي إلى ظهور بعض الأزمات، حيث يمكن من خلالها الترويج لبعض السلوكيات التي تتناقض مع القيم المجتمعية والثقافية والدينية.

وأضاف في حديثه، أنه يجب تقديم منصات بديلة للمنصات التي تعمل على بث الأفكار السلبية والمنافيه للقيم والمجتمعات، مع تفعيل جانب التربية الإعلامية التي تقوم على تكوين العقلية الناقدة للمعلومات الإعلامية التي يتم الحصول عليها.

تفاصيل برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد"، يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، وهو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.