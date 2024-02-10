السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسن مكاوى لـ"الشاهد": أغلب القائمين على البحث العلمى فى مصر يهتمون بالمواصفات الشكلية

الدكتور حسن عماد
الدكتور حسن عماد مكاوي

قال الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الدولة المصرية بها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، ولكن هناك عددا قليلا من هذه الفئة هم من يقدمون الجديد والحلول القابلة للتنفيذ لعدد من المشاكل الموجودة في المجتمع، حيث أغلب القائمين على البحث العلمي يهتمون بتقديم المواصفات الشكلية للبحث وليس بتقديم شيء ابتكاري.

أزمة الدراسات العليا في مصر 

وأكد الدكتور حسن مكاوي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية تعاني الآن من ظاهرة الترخص في منح الدراسات العلمية، معبرًا: "نجد عددا كبيرا من الخريجين يتوجهون لإجراء الدراسات العلمية البحثية بسبب عدم مقدرتهم على إيجاد فرصة عمل مناسبة بعد التخرج من الجامعة، أملًا من أن هذه الدرجة العلمية التي سيحصل عليها من الممكن أن تساعده قي سوق العمل، لذا يتقدم عدد كبير من الطلاب كل عام للدراسات العليا وليس الهدف من هذا العدد الكبير هو البحث العلمي بمنظوره المجرد، وهذه ظاهرة أصبحت موجودة ويجب على الدولة أن تنظر لها بأهمية شديدة".

تفاصيل برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد"، يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، وهو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

حسن عماد مكاوي حسن مكاوي الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز

الأكثر قراءة

عاجل.. زلزال قوي يضرب هاواى.. ولا خطر من حدوث تسونامى

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 شخصا من مستشفى الأمل فى خان يونس

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

موديز تخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية

نتنياهو: الجيش يطور خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس

في ذكرى وفاته.. تحويل منزل عادل أدهم إلى مطعم شهير بالزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بايدن الجديدة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته