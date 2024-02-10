السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تخلع زوجها بسبب "البلاى ستيشن"

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

" لعنة البلاي ستشن وليست لعبة " هكذا وصفت السيدة " إيمان مصطفي " لعبة البلاي ستشن بعد تحريرها دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة تحمل رقم " 6332" لسنة 2024، مبررة بأنها السبب الرئيسي في تحريرها دعوى خلع ضد زوجها.


وقالت الزوجة فى مستهل حديثها لـ " الدستور ": لم يمر على زواجنا سوا سبع شهور فقط، وخلال هذه الفترة نشب بيننا بركان من المشاكل التى لن تنتهي بسبب تصرفات زوجى الغريبة، فبرغم ارتباطنا عن حب إلا أننى اكتشفت أنى لن أمثل له أى شئ بحياته ولن يعطينى أى مساحة في حياتنا الزوجية.
 

وتابعت الزوجة: منذ زواجنا وأنا أعاني من تصرفاته السيئة، فبعد أسبوع واحد من زواجنا وجدت شقة الزوجية عبارة عن كافي شوب بمعنى الكلمة، ملئ بكل أصدقاءه الذى لا يقل عددهم عن 12 شخص يوميا، ويحضروا فور عودته للمنزل مباشرا ولا يغادروا لمنازلهم إلا بمنتصف الليل، فضلا عن صوتهم العالي للغاية أثناء لعبهم بلاي ستيشن  وتحويلهم الشقة ل" مزبلة " هكذا وصفت "، بجانب إجباري على الإحتجاز داخل غرفتى طوال هذه المدة.
 

واستكملت إيمان حديثها : تشاجرت معه كثيرا، وتركت منزل الزوجية مرات عديدة بسبب هذه التصرفات لكن بلا جدوى، وبعد خمس شهور حمل لعبة البلاي استيشن وأخبرني بأن منعا لتفاقم المشكلات بيننا سيقوم بنقل سهرتهم لمكان آخر.
 

وتابعت أنها منذ ذلك الوقت أصبحت تشاهده في المنزل مجرد صدفة، حتى فى أيام الإجازات يخرج للإلتقاء بأصدقاءه، وكأنها شئ مبهم في حياته أو تزوجته لتجهيز أغراضه من مأكل ومشرب فقط.
 

كما قالت “بعدما فاض بي الكيل منه طلبت الطلاق فتفاجئت بمساومته لي على التنازل عن كل حقوقي مقابل الطلاق ودى فرفضت ولجأت لمحكمة الأسرة لخلعه والحصول على قائمة منقولاتي”.

خلع محكمة الاسرة زوجة بلاي ستيشن

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