موعد بدء وانتهاء الدراسة الترم الثاني 2024.. الوزارة تجيب

موعد بدء الدراسة الترم الثانى 2024 من الموضوعات التي يتزايد معدل البحث عنها في الساعات الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2024

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نشرت فى بداية العام الدراسى الخريطة الزمنية للدراسة لهذا العام 2023/2024 وتحددت من خلال الخريطة الزمنية موعد بدء الترم الدراسي الثاني للعام 2024 لجميع الصفوف في المراحل التعليمية المختلفة فى جميع المدارس والإدارت التعليمية التابعة لها .

وذكرت الخريطة الزمنية التي تم نشرها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر بدء الترم الثاني 2024 لكل المراحل التعليمية المختلفة في المدارس الرسمية، والمدارس الخاصة والرسمية للغات، يوم 10 فبراير الجاري

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024

بدأت إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 من شهر يناير الماضي، وتستمر لمدة أسبوعين كاملين وتنتهي يوم 10 من فبراير ليبدأ موعد بداية الترم الثاني للعام الدراسي 2023- 2024 رسميًا لكل المراحل التعليمية وهو ما نوهت إليه الخريطة الزمنية للوزارة.

تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالي

بداية الفصل الدراسى الأول 2023/2024

يوم السبت الموافق 30 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول 2023/2024:

يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول.

امتحانات الترم الأول 2023/:2024: يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

موعد امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم الفني

يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 تبدأ امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم الفني.

موعد إجازة نصف العام:

تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024

موعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى 2023/2024:

تنتهي إجازة نصف العام يوم الخميس 8 فبراير 2024

موعد بدء الترم الثانى 2024

يوم السبت 10 فبراير 2024 يبدأ الفصل الدراسي الثاني.

موعد انتهاء الترم الثاني

يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 ينتهي الفصل الدراسي الثاني

امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2024

يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

امتحانات آخر العام للدبلومات الفنية.

يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 تبدأ امتحانات الثانوية العامة.