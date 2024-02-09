مدرب الكونغو: "جاهزون لمواجهة جنوب إفريقيا.. وهدفنا إسعاد الجماهير"

فجر سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، مفاجآة مدوية، بشان مواجهة فريقه الأخيرة أمام كوت ديفوار، في نصف نهائي "كان 2023".

وقال "ديسابر" في تصريحات له اليوم الجمعة: "عندما وصل اللاعبون إلى معسكر الفريق الحالي، كان يتلقون كلمات النشيد الوطني على الورق فقط".

وأضاف: "الواتس أب" كان وسيلتهم أيضا، وهو ما سهل عليهم تأديته أثناء المباريات ونحن كجهاز فني.

موعد مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في العاشرة من مساء غدٍ السبت، على ستاد فيليكس هوفويت بوانيي، لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع بمنافسات "كان 2023".

وعن مواجهة منتخب جنوب إفريقيا، على تحديد المركزين الثالث والرابع بـ"منافسات كان 2023"، أوضح المدرب الفرنسي: "أراهها فرصة عظيمة جدا، لحصد الميدالية البرونزية".

وأكمل: "جميع المباريات مهمة لجميع الكونغوليين والجماهير هناك متحمسون للغاية لمنتخبهم، يجب على اللاعبون تقديم أفضل ما لديهم".

وواصل ديسابر:" منتخب جنوب إفريقيا ليس بالخصم السهل كما يتوقع البعض، ومواجهته أمام منتخب نيجيريا الأخيرة أكبر دليل على ذلك، وضعنا الخطة لمواجهتهما".

وأردف: "مواجهة منتخب جنوب إفريقيا، ستكون ممتعة لنا ننتظرها بشغف منقطع النظير،لأننا سنلعب أمام فريق رائع مليء باللاعبين المحليين".

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن يعرف هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا جيد، فضلا عن مسابقة الدوري الجنوب إفريقي، فهي بطولة جيدة ومنظمة وتحظى باحترام كبير في إفريقيا".

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب الكونغو الديمقراطية، فشل في خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية من "كان 2023"، بعد الهزيمة أمام منتخب كوت ديفوار بهدف نظيف.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية

تنقل مباراة منتخب جنوب إفريقيا ونظيره الكونغو الديمقراطية، على المركز الثالث، غدًا السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي والحصري للبطولة القارية.