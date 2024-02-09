لاعب الكونغو: علينا إنهاء رحلتنا فى "كان" بحصد المركز الثالث

علق ديلان باتوبينسيكا لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية، على مواجهة الفهود المنتظرة أمام منتخب جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

موعد مباراة الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا

ومن المقرر أن يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره جنوب إفريقيا، في تمام العاشرة مساء غد السبت 10 فبراير 2024، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع بمنافسات "كان 2023".

باتوبينسيكا: لا يمكنني التنبؤ ببطل “كان”

وقال باتوبينسيكا على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة: "كان بإمكاننا الوصول لأبعد نقطة ممكنة في "كان 2023"، لكن قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف: "أطالب اللاعبين بعدم الالتفات للخلف، يجب علينا النهوض سريعًا والاستعداد جيدًا لمواجهة الغد، من أجل الحصول على المركز الثالث".

وأكمل لاعب الفهود: "أريد أن أهنئ اللاعبين على نتائجهم المميزة خلال مشوار البطولة، الجميع كان لديه هدف واحد مشترك".

وواصل: "لذا يجب أن ننهي رحلتنا في "كان 2023"، بأفضل شكل ممكن وحصد المركز الثالث، أشعر بالحزن، لعدم استطاعتي المشاركة مع الفريق منذ البداية".

وتابع باتوبينسيكا: "لم يكن لديّ الوقت الذي أردته واعتقدت أنني سأحصل عليه، علينا أن نفخر بما أنجزناه حتى الآن، شرف كبير اللعب أمام الجماهير".

وعن الفريق المرشح للتتويج بلقب "كان 2023"، أوضح لاعب الكونغو: "لا يمكنني التنبؤ بمن سيفوز باللقب يوم الأحد، لكن كوت ديفوار ستتمتع بميزتي الأرض والجماهير".

واختتم قائلًا:" لكنهم سيواجهون منتخبًا قويًا، وستكون مباراة متقاربة للغاية في المستوى بين الطرفين".

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب الكونغو الديمقراطية، قد فشل في خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية من "كان 2023"، بعد الهزيمة أمام منتخب كوت ديفوار بهدف نظيف.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية

تنقل مباراة منتخب جنوب إفريقيا ونظيره الكونغو الديمقراطية، على المركز الثالث، غدًا السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي والحصري للبطولة القارية.