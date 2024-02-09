اليوم العالمي لمكافحة الديدان 2024.. إليك التاريخ والأهمية وكيفية التخلص منها

يتم الاحتفال باليوم العالمي للتخلص من الديدان كل عام في 10 فبراير، ويهدف إلى التخلص من الديدان لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و19 عامًا، حيث تم إطلاق اليوم الذي يعتبر أكبر برنامج للتخلص من الديدان في العالم في عام 2015 في الهند ويهدف إلى استهداف ما يقرب من 240 مليون طفل في العالم.

يمكن أن تؤثر العدوى الدودية على امتصاص العناصر الغذائية لدى الأطفال وتسبب مشاكل مثل فقر الدم وسوء التغذية وضعف النمو العقلي والجسدي. إليك التاريخ والأهمية؛ وكيفية التخلص من الديدان وما هو الغرض منه، وفقًا لـ"hindustantimes".

ما هو التخلص من الديدان؟

التخلص من الديدان هو استخدام الأدوية لمعالجة عدوى الديدان عن طريق القضاء على الطفيليات أو الديدان المعوية في جسم الطفل. يمكن أن يؤدي عدم تناول أقراص أو أدوية التخلص من الديدان عندما يتعلق الأمر بالأطفال إلى انتقال الديدان الطفيلية عن طريق التربة، وهي حالة تؤثر فيها مجموعة من الديدان على جسم الإنسان. تشكل الإصابة بالديدان خطرًا صحيًا واسع النطاق، وتشكل تهديدًا كبيرًا لمعدلات وفيات الرضع.

أنواع الديدان المعروفة بتأثيرها على صحة الطفل

الأنواع الثلاثة من الديدان التي تصيب البشر هي الديدان المستديرة (الإسكاريس القطني)، والديدان السوطية (Trichuris trichiura)، والديدان الخطافية (Necator americanus وAncylostoma duodenale).

ما أهمية التخلص من الديدان لدى الطفل؟

على الرغم من أن الآثار الضارة لهذه الإصابة بالديدان قد لا تكون واضحة على الفور، إلا أنها مع مرور الوقت يمكن أن تشكل تهديدًا خطيرًا للحياة. يمكن أن يكون للعدوى المستمرة آثار ضارة على نمو الأطفال وتغذيتهم وقدراتهم العقلية والتعلم.

العوامل المؤدية للإصابة بالديدان

إن الانخراط في سلوكيات غير صحية مثل المشي حافي القدمين على التربة التي تحتوي على ديدان، أو تناول الطعام بأيدٍ قذرة، أو شرب المياه الملوثة أو الحليب غير المبستر، أو استخدام الخضروات غير المغسولة في الطهي، أو ملامسة الحيوانات، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بهذه العدوى.

الأعراض الحيوية للإصابة بالديدان عند الأطفال

تشمل علامات الطفيليات المعوية الغثيان أو القيء أو الإسهال، بالإضافة إلى التعب أو فقدان الشهية أو الجفاف أو كثرة التبول أو فقدان الوزن أو الاحمرار أو الطفح الجلدي في منطقة الأرداف، بالإضافة إلى ذلك، قد تشعر بالضعف أو الإرهاق أو الجوع بسبب وجود الديدان. يعد الشعور بعدم الراحة في البطن أو الألم والبراز مع آثار الدم من الأعراض الشائعة التي تتطلب التدخل في الوقت المناسب.

المخاطر الصحية المرتبطة بالإصابة بالديدان

تؤثر الإصابة بالديدان المعوية بشكل خطير على صحة الأطفال، حيث تستهلك هذه الطفيليات العناصر الغذائية من أجسامهم، مما يؤدي إلى سوء الحالة التغذوية.

النتيجة الأكثر شيوعًا للإصابة بالديدان هي فقر الدم، وهي حالة تتميز بعدم كفاية خلايا الدم الحمراء السليمة بسبب تغذية الديدان على الأنسجة البشرية والدم، مما يتسبب في فقدان الحديد والبروتين.

تؤدي عدوى الديدان عند الأطفال في كثير من الأحيان إلى انخفاض وزن الجسم وضعف النمو. ويرجع ذلك إلى أن الدودة تسبب سوء الامتصاص، مما يعيق امتصاص العناصر الغذائية الأساسية في الأمعاء الدقيقة.

يمكن لأنواع معينة من الديدان أن تقلل الشهية، مما يؤثر بشكل أكبر على الصحة البدنية للطفل ويؤدي إلى ظهور أعراض مثل الإسهال والدوسنتاريا.

كيفية الوقاية من الإصابة بالديدان عند الأطفال

قبل الأكل، يحتاج الأطفال إلى غسل أيديهم. يجب على الآباء التأكد من غسل جميع الفواكه والخضروات قبل طهيها.

استخدام المياه المفلترة للشرب ولأغراض أخرى.

المحافظة على أظافر الطفل مقلمة ونظيفة.

يجب على الأطفال استخدام غسل اليدين قبل وبعد استخدام الحمام.

تجنب العادات غير الصحية مثل مص الأصابع أو قضم الأظافر أو حك الأرداف.

تأكد دائمًا من تغطية طعام الطفل.