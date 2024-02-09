الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

لأول مرة فى رمضان.. انعقاد مجالس العلم والذكر بالمساجد الكبرى كل خميس

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

 أعلنت  وزارة الأوقاف عن إطلاق وانعقاد مجالس العلم والذكر بالمساجد الكبرى بواقع ألف مسجد على الأقل على مستوى الجمهورية كل يوم خميس عقب صلاة العصر، وذلك في ضوء رسالة وزارة الأوقاف وواجبها الدعوي، وحرصًا على تقوية الحس الإيماني وتوفير الأجواء الروحية المناسبة في الشهر الكريم.

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الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان

 وأوضحت الأوقاف أن حلقات الحديث حول أذكار اليوم والليلة، والأدعية المأثورة، سواء في الصلاة، أم عند الإفطار، أم في السفر، أم عند الطعام والشراب، والنوم واليقظة، ودخول الأسواق والبيع والشراء، وفي حالة نزول نعمة أو بلية، وسائر حركات وسكنات حياتنا، في ضوء كتاب الأذكار للإمام النووي شرحًا وتطبيقًا.

خطيب شهر شعبان ورمضان

في سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف عن خطب شهر شعبان  ورمضان 1445 هـــ

الجمعة الأولى: حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات.

الجمعة الثانية: تحويل القبلة دروس وعبر.

الجمعة الثالثة: مجالس العلم والذكر والاستعداد لرمضان.

الجمعة الرابعة: يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام.

ثانيًا: خطب شهر رمضان 1445 هـــ

الجمعة الأولى: رمضان شهر الطاعات.

الجمعة الثانية: رمضان شهر الانتصارات.

الجمعة الثالثة: أعمال وفضائل العشر الأواخر من رمضان.

الجمعة الرابعة: صدقة الفطر وحق الله في المال.. أحكام ومقاصد.

مجالس العلم مجالس العلم والذكر المساجد الكبرى وزارة الأوقاف الحس الإيماني حلقات الحديث

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