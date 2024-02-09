الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قضايا الدولة تحصل على حكم لصالح الإسكندرية فى أرض بمليار جنيه

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني

نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح محافظة الإسكندرية برفض دعوى ثبوت ملكية ضد المحافظة لمساحة 9902.86 متر مربع، والتي تقدر قيمتها السوقية بمليار جنيه كونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية.

انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني في الدفاع عن المال العام ومصالح الدولة أمام القضاء، فقد نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم 5529 لسنة 55 ق استئناف عالي الإسكندرية بتاريخ 13 /12 /2023 لصالح محافظة الإسكندرية برفض دعوى ثبوت ملكية ضد المحافظة لمساحة 9902.86 متر مربع وتقدر قيمتها بمليار جنيه كونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية.

هيئة قضايا الدولة محافظة الاسكندرية بمليار جنيه كورنيش الإسكندرية

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