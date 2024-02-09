الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تنظم دورة تدريبية قطرية فى فحص وتعبئة وتخزين زيت الزيتون

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية دورة تدريبية قطرية فى الفحص الحسي لزيت الزيتون، وتعبئة وتخزين زيت الزيتون لصالح العاملات بالجمعية النسائية بموط مركز الداخلة- الوادي الجديد.

وقال الدكتور شاكر عرفات، مدير المعهد، إن زيت الزيتون هو زيت ناتج من عصر أو ضغط ثمار الزيتون وله العديد من الإستخدامات فى مجال الطب والصيدلة والطبخ وفى صناعة الصابون، ويستهلك بكثرة لأنه غذاء صحى غنى بالدهون المفيدة والفيتامينات، ويعمل على خفض الكوليسترول الضار LDL-cholesterol، وبالتالى يقلل من أمراض القلب وتصلب الشرايين، وهو مضاد للبكتريا والفطريات والطفيليات والفيروسات ومفيد في خفض السكر في الدم، وضغط الدم وتقوية جهاز المناعة.

من جهته، أكد الدكتور عاطف عشيبة، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، أن زيت الزيتون يحتوى على مضادات أكسدة طبيعية مثل البولى فينولات والتوكوفيرولات والتى تعمل على حماية الزيت من التأكسد خلال التخزين، وكذلك تقوم بربط الشقوق الحر، حيث إذا تراكمت فى الجسم تؤدى إلى تكوين هيدروبيروكسيدات سامة لها تأثير فى إحداث بعض الأمراض، وبالتالي تناول زيت الزيتون يمنع تكون هذه الأمراض.

 يضم البرنامج التدريبى حزمة من المحاور المهمة التى تهدف إلى رفع كفاءة المتدريبات من الجمعية النسائية وتنمية مهاراتهم فى مجال إنتاج زيت الزيتون، بالتعرف على القيمة الغذائية الصحية لزيت الزيتون وأفضل طرق استخلاص زيت الزيتون، وتأثير عملية الترشيح على جودة زيت الزيتون، وأيضا التعرف على جودة ودرجات زيت الزيتون وتأثير التخزين عليها، والتعرف على أفضل الممارسات المتعلقة بتخزينه وعلى العوامل التى تؤدي إلى تدهوره، كذلك تدريب العاملات بالجمعية النسائية على كيفية إجراء الفحص الحسي لزيت الزيتون، والتعرف على الصفات الحسية السلبية والإيجابية.

الزراعة المنظمة العربية للتنمية الزراعية ينظمان دورة تدريبية قطرية مجال الفحص وتعبئة وتخزين زيت

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