مصرع شخص وإصابة 16 إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم.

وأسفر عن مصرع مواطن وإصابة 16 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه القاهرة بجوار كوبري جرزا.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة 16 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.