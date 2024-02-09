الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل "صناعة الشيوخ": حزمة الحماية الاجتماعية الرئاسية الجديدة أسعدت المصريين

المهندس محمد المنزلاوى
المهندس محمد المنزلاوى

ثمّن المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس السيسى فاجأ المصريين بهذه القرارات التى جاءت فى توقيت مناسب، وقبيل شهر رمضان المبارك، وأسعدت كل المصريين.

txt

مواطنون يشكرون الرئيس السيسى بعد التوجيه بحزمة حماية اجتماعية جديدة (فيديو)

txt

بعد قرارات الرئيس السيسى اليوم.. جمال التهامى: تخفف الأعباء عن المواطنين

القيادة السياسية تسعى دائمًا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

وقال "المنزلاوى"، فى بيان له أصدره اليوم، إن القيادة السياسية الرشيدة تسعى دائما لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى دائمًا ينحاز للطبقات الاجتماعية والكادحة.

وأعرب عن ثقته التامة فى أن حزمة القرارات الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي سيكون لها دورها فى تخفيف العبء على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بشرط أن تستمر الحكومة فى الرقابة المشددة على الأسواق والأسعار ومواجهة محتكري السلع الأساسية.

وأشار وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسى يستشعر واقع وحياة المصريين ولا ينفصل عنهم، ويساند ويقف دائمًا بجانب المواطنين للحد من آثار الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم كله وتلقي بتأثيراتها أيضًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذه القرارات رسمت وأدخلت الفرحة والسرور والسعادة في قلوب كل المصريين وأسرهم، خاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث وجّه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل منها: 

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا، وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

 

 

 

 

وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بمجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة شهر رمضان المبارك

مواد متعلقة

غياب نائب محافظ البحيرة يؤجل اجتماع "محلية النواب"

"عربية النواب" تطالب بتحرك عربى ودولى لإيجاد حل سريع للأزمة السودانية

عضو بالشيوخ: استدعاء إسرائيل سفيرى إسبانيا وبلجيكا محاولة بائسة لمنع دول أخرى من الاعتراض على سياساتها

طلب إحاطة بشأن نقص الأسمدة المدعمة في السوق لعدم إلتزام المصانع بتوريد المقررات السنوية

مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

عاجل| نتنياهو ينتقد الجيش الإسرائيلى وتقدمه البطىء فى غزة

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

منظمة خيرية دولية: سكان غزة يأكلون العشب بسبب ندرة الغذاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة خيرية دولية: سكان غزة يأكلون العشب بسبب ندرة الغذاء

إسرائيليون يغلقون معبر نيتسانا الحدودى لمنع وصول المساعدات إلى غزة

بحثًا عن "الرهائن".. إسرائيل تفحص أكثر من 350 جثة من غزة فى تل أبيب