وكيل "صناعة الشيوخ": حزمة الحماية الاجتماعية الرئاسية الجديدة أسعدت المصريين

ثمّن المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس السيسى فاجأ المصريين بهذه القرارات التى جاءت فى توقيت مناسب، وقبيل شهر رمضان المبارك، وأسعدت كل المصريين.

القيادة السياسية تسعى دائمًا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

وقال "المنزلاوى"، فى بيان له أصدره اليوم، إن القيادة السياسية الرشيدة تسعى دائما لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى دائمًا ينحاز للطبقات الاجتماعية والكادحة.

وأعرب عن ثقته التامة فى أن حزمة القرارات الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي سيكون لها دورها فى تخفيف العبء على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بشرط أن تستمر الحكومة فى الرقابة المشددة على الأسواق والأسعار ومواجهة محتكري السلع الأساسية.

وأشار وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسى يستشعر واقع وحياة المصريين ولا ينفصل عنهم، ويساند ويقف دائمًا بجانب المواطنين للحد من آثار الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم كله وتلقي بتأثيراتها أيضًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذه القرارات رسمت وأدخلت الفرحة والسرور والسعادة في قلوب كل المصريين وأسرهم، خاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث وجّه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل منها:

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا، وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.