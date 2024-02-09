الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بتكنولوجيا مصرية 100%.. طرح أول ماكينة حقن بلاستيك فى الأسواق

أول ماكينة حقن بلاستيك
أول ماكينة حقن بلاستيك

نجح فريق بحثي مصري فى تصميم وتصنيع أول ماكينة حقن بلاستيك بتكنولوجيا مصرية 100%، وبسعر يقل بنسبة 50% عن مثيلاتها المستوردة من الصين، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية الحالية الداعمة لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، والمشاركة في تقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية، وربط البحث العلمي باحتياجات السوق؛ بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية.

وكشف الدكتور محمد الغمري، رئيس مجلس إدارة شركة "إيجيبت سات أوتو"، المسئولة عن تصنيع السيارات الكهربائية في مصر، عن تفاصيل نجاح فريق البحوث والتطوير المصري بالشركة في تصميم وتصنيع تلك الماكينة، والتي بدأ بالفعل طرحها في الأسواق المصرية للبيع.

وقال الغمري، في تصريح له اليوم الجمعة، إن الماكينة تصنيعها بالكامل مصري وبتكنولوجيا مصرية، وهناك بعض المكونات مستوردة والتي لا تتعدي 10%؜ من مكونات الماكينة، مؤكدا أنه جارٍ العمل حاليا على تطوير طرازات أكبر من تلك الماكينة لتناسب جميع الاستخدامات؛ بهدف دعم الصناعة المصرية.

 المنتجات البلاستيكية الأكثر انتشارًا فى العالم ولا تخلو منها أى صناعة 

وأشار إلى الاستخدامات المتعددة لتلك الماكينة، خاصة أن المنتجات البلاستيكية الأكثر انتشارا في العالم ولا تخلو أي صناعة، سواء سيارات أو ملابس أو أجهزة، من آلاف القطع البلاستيكية، فصناعة المواد البلاستيكية هي الصناعة الأكبر على مستوى العالم.

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وأوضح أنه بالرغم من ذلك فإن جميع المصانع المصرية تستورد ماكينات تصنيع البلاستيك إما من الصين أو من الدول الأوروبية، والتي تحتكر تلك الصناعة وتصدرها إلينا بأضعاف تكلفة تصنيعها، ومن هذا المنطلق، وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، نجح الفريق البحثي بالشركة فى إنتاج تلك الماكينة تحت شعار "صنع في مصر".

 

 

حقن بلاستيك بتكنولوجيا مصرية 100 ماكينة حقن بلاستيك فريق بحثي مصري المستوردة من الصين إيجيت سات اتو

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