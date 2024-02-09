الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اتهام أمريكيين بنقل تكنولوجيا حساسة إلى الصين وإيران

وزارة العدل الأمريكية
وزارة العدل الأمريكية

كشفت وزارة العدل الأمريكية عن اتهامات في قضيتين منفصلتين، تتعلق بمخططات متطورة مزعومة لنقل التكنولوجيا والسلع والمعلومات الحساسة لصالح الصين وإيران.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإنه في قضية مقرها كاليفورنيا، اتُهم تشينجوانج جونج، وهو مواطن أمريكي من أصل صيني يبلغ من العمر 57 عامًا، باختلاس أسرار تجارية تم تطويرها لغايات استخدام الحكومة الأمريكية، بما في ذلك تكنولوجيا للكشف عن إطلاق الصواريخ النووية ومراقبة الصواريخ الباليستية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن المهندس السابق من "سان خوسيه" سحب أكثر من 3600 ملف من شركة بحث وتطوير في مقاطعة لوس أنجلوس، بعضها يحتوي على مخططات لأجهزة استشعار الآشعة تحت الحمراء الحيوية للأنظمة الفضائية.

كما اتُهم إيرانيان يقيمان في نيويورك، هما أبو الفازي بزازي (79 عامًا) وابنه محمد رضا بزازي (43 عامًا)، بالتآمر لتصدير معدات جوية إلى إيران، في انتهاك لقوانين التصدير والعقوبات الأمريكية.

وأشار الموقع إلى أن الادعاءات ضدهما تمتد من عام 2008 إلى عام 2019، حيث يُزعم أنهما سعيا خلالها إلى شراء سلع وتكنولوجيا بشكل غير قانوني من كيانات أمريكية لصالح الحكومة الإيرانية.

وبدوره، أكد مساعد المدعي العام ماثيو أولسن أهمية إحباط مثل هذه المحاولات، مسلطا الضوء على مؤامرة البزازي المزعومة كمثال على المحاولات غير القانونية لتزويد إيران بالسلع والتكنولوجيا الأمريكية.

وتأتي هذه الاكتشافات وسط الجهود المستمرة التي تبذلها قوة تابعة لوزارة العدل، تم إنشاؤها قبل عام لمنع خصوم الدولة من سرقة التقنيات الأمريكية المهمة.

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

عاجل.. الخارجية الأمريكية: نشكر مصر على جهودها المكثفة لتأمين إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعطف الخفى.. رواية تاريخية تفضح جيش الاحتلال من الداخل

«فلتصمت».. كتاب أسرار العنف الخفى ضد المرأة فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير