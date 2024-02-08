وزير الرياضة يؤكد الدعم اللا محدود من الرئيس السيسى للرياضيين والأندية والمنتخبات الوطنية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقي بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، والعمل علي تذليل كل العقبات، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذي يضاف إلى الرياضة المصرية.

جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة، جانبا من منافسات البطولة الإفريقية لرفع الأثقال التي تستضيفها مصر حتى يوم 10 فبراير الجاري، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بحضور المهندس خالد المهلهل، رئيس الاتحاد الإفريقي لرفع الأثقال، والمحاسب خالد عبدالمقصود، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال.

وقال الدكتور أشرف صبحي -في رسالة لأبطال رفع الأثقال خلال حضوره مراسم بطولة إفريقيا لرفع الأثقال بمدينة الإسماعيلية اليوم الخميس: "أن كل متطلبات نجوم مصر في رفع الأثقال المؤهلين إلى أولمبياد باريس المقبلة مجابة وأوامر، وتوفير كامل الدعم والمساندة لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض أولمبياد باريس المقبلة من أجل حصد ميدالية أولمبية، يسبقها إقامة معسكرات على أعلى مستوي خلال الفترة المقبلة لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض الأولمبياد".

ولفت الدكتور وزير الشباب والرياضة إلي حرصه الدائم لدعم ومساندة أبطال مصر الرياضيين، مؤكدًا أن مصر دولة رائدة في رياضة رفع الاثقال ويعمل بالتعاون مع الاتحاد المصري لرفع الأثقال على التطوير المستمر في رياضة رفع الأثقال من أجل التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس والمنافسة على ميدالية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تساند الاتحاد بالعديد من المشروعات، ومنها مشروع البطل الأولمبي الذي يعمل على انتقاء واختيار العديد من الرياضيين من أجل دعمه ومساندته؛ ليكون نواة لبطل أولمبي وإحراز الميداليات الأولمبية في دورات الألعاب الأوليمبية ومختلف البطولات الدولية والقارية التي يشارك فيها المنتخب المصري.

17 ميدالية ذهبية 8 ميداليات فضية و4 برونزيات

وأشاد الوزير بنتائج أبطالنا المصريين وخاصة أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي التي ترعاه وزارة الشباب والرياضة، بعد تصدر ترتيب جدول ميداليات بطولة إفريقيا لرفع الأثقال بمصر قبل اليوم الختامي غدًا، بواقع 17 ميدالية ذهبية، 8 ميداليات فضية، و4 برونزيات، بإجمالي 29 ميدالية.

من جانبه، أبدى خالد مهلهل رئيس الاتحاد الإفريقي لرفع الأثقال، سعادته الكبيرة بمستوى التنظيم المصري للبطولة الإفريقية، مشيرًا أن التنظيم المصري للبطولات مبهر ويضاهي أكبر البطولات العالمية في ظل امتلاك مصر بنية تحتية على أعلى مستوى ممكن.

وتوجه مهلهل بالشكر إلى الدولة المصرية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد عبدالمقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال على حسن الاستضافة للبطولة الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس.

وجاءت نتائج الأبطال المصريين في منافسات وزن 102 كجم رجال، المركز الأول اللاعب ياسر أسامة بفضية الخطف وذهبية كلين ونتر وذهبية المجموع، والمركز الثاني للاعب محمود حسني بذهبية الخطف وفضية كلين ونتر وفضية المجموع.

وفي منافسات وزن 89 كجم رجال، حصد المركز الأول اللاعب كريم كحلة، بذهبية الخطف وذهبية كلين ونتر وذهبية المجموع، وفي منافسات وزن 76 كجم سيدات، نعمة سعيد ذهبية الخطف وذهبية الكلين والنتر وذهبية المجموع، أميرة عبدالرحمن بفضية الخطف وفضية الكلين والنتر وفضية المجموع، أما منافسات وزن 81 كجم سيدات، المركز الأول اللاعبة سارة سمير بذهبية الخطف وذهبية الكلين والنتر وذهبية المجموع، واللاعبة شمس أحمد في المركز الثالث ببرونزية الخطف.

وتضم قائمة منتخب مصر لرفع الأثقال المشاركة في البطولة كلًا من: على صعيد السيدات: نضال محمد علي وزن 49 كجم، أميرة عبدالرحمن وزن 71 كجم، نعمة سعيد وزن 76 كجم، سارة سمير وشمس أحمد محمد وزن 81 كجم، فاطمة صادق وسمر سعيد حبش وزن 87 كجم، حليمة عبد العظيم وزن +87 كجم.

وفي الرجال كلًا من: عبدالرحمن وحيد ونور محمد زكي وزن 61 كجم، أحمد سعيد وزن 73 كجم، عبدالرحمن يونس وزن 81 كجم، كريم أبو كحلة وزن 89 كجم، ياسر أسامة ومحمود حسن وزن 102 كجم، رجب عبدالرحمن وزن 109 كجم، وعبدالرحمن محمد علي وزن +109 كجم.

وضمت قائمة الدول المشاركة بالبطولة الإفريقية لرفع الأثقال كلا من، الجزائر والكاميرون والمغرب وأوغندا وبتسوانا وتونس وجنوب أفريقيا وزامبيا وسيراليون وغانا والرأس الأخضر وليسوتو ومدغشقر ونيجيريا وليبيا والسودان وموريشيوس، فضلًا عن مصر البلد المستضيف.