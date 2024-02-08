سفير اليونان بالقاهرة: نفخر بتعليم اللغة اليونانية فى الجامعات المصرية

أعرب سفير اليونان بالقاهرة نيقولاوس باباجيورجيو، عن فخره واعتزازه بأن اللغة اليونانية يتم تدريسها في مصر ليس فقط في المركز الثقافي اليوناني ولكن كذلك في الجامعات المصرية مثل جامعتي الأزهر والقاهرة، مشيرا إلى أن المركز الثقافي اليوناني يوفر دورات تدريبية لتعليم اللغة اليونانية.

جاء ذلك في كلمته التي القاها مساء اليوم الخميس، في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة اليونانية.. موجها الشكر للأساتذة الذين يبذلون جهدا كبيرا لتعليم المصريين اللغة اليونانية، موضحا أن اللغة اليونانية تعبر عن روح اليونان.

ومن جانبه، قال نائب وزير خارجية اليونان، جيورجوس كوتسيراس، في كلمة مُسجلة، إن "كلمات مثل ديالوج -بمعني الحوار والدبلوماسية والديمقراطية- دخلت العديد من اللغات الأوروبية وهي كلمات يونانية ذات معني عالمي وتعطي مضمونا يعبر عن السعي نحو الاحترام المتبادل والعدالة والتعايش المتناغم".

وأوضح أن اللغة اليونانية تتجدد وتثري وتزداد ثراء وتفسر الأنماط الحديثة وتستجيب للاحتياجات الجديدة وتتمتع بالقدرة على العمل كبوصلة للمعاني بفضل أساليبها.

اللغة اليونانية تُدرس في أعظم الجامعات

وبدوره، قال الأمين العام للدبلوماسية العامة واليونانيين في الخارج، يوانيس خريسولاكيس، في كلمة مسجلة، إن الثقافة اليونانية من خلال لغاتها تعد جسرا للحوار والتواصل والتفاعل والتبادل مع الثقافات الأخرى، وأن اللغة اليونانية تُدرس في أعظم الجامعات وهي مجالا للتعلم وقد أصبحت لغة العلوم والطب والرياضيات والفلسفة والأدب والكمبيوتر.

وأوضح أن الأمانة العامة لليونانيين في الخارج والدبلوماسية العامة التابعة لوزارة الخارجية، تدعم الجهود لتعليم اللغة اليونانية وأقسام الدراسات اليونانية الكلاسيكية والحديثة في الجامعات حول العالم وإنشاء أقسام جديدة بجانب مراكز اللغة اليونانية، فضلا عن إقامة منصة رقمية لتعليم اللغة اليونانية، مشددا على ضرورة الحفاظ علي اللغة اليونانية وتعليمها بالطريقة الصحيحة.