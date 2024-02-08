تأسيس فرع جديد لجامعة "إيست لندن" بمقر الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر الدكتور محمود هاشم عبد القادر إن تأسيس فرع لجامعة "إيست لندن" بالقاهرة خطوة مهمة نحو توسيع نطاق تقديم الجامعات الأجنبية المستضافة في البلاد لبرامجها المتميزة، والتي تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل الدولية.

وأكد هاشم- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الخميس، أن زيارة وفد "إيست لندن" علامة بارزة في مسيرة الجامعات الأوروبية في مصر لدعم ملف التعليم العالي في مصر والمنطقة، لافتا إلى أن الجامعات الأوروبية في مصر نجحت في استضافة فروع لجامعات بريطانية رائدة مثل جامعة لندن وجامعة وسط لانكشاير.

وأضاف أن الجامعات الأوروبية في مصر تؤمن بأهمية التميز الأكاديمي وطرق التدريس المبتكرة، مؤكدًا أن التعاون مع جامعة "إيست لندن" يؤدي إلى إنشاء مركز ديناميكي للتعليم الأوروبي في مصر لتزويد الطلاب بالقدرات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية من خلال تقديم برامج دراسية حيوية للمستقبل.



ونوه رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية بأنه تم توقيع اتفاق مع جامعة "إيست لندن" لإنشاء فرع لها داخل مقر الجامعات الأوروبية بهدف تقديم مجموعة واسعة من البرامج المتخصصة التي تلبي احتياجات سوقي العمل المحلية والعالمية، وتعزيز التعاون بين الثقافات وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات، وتحفيز الابتكار والإبداع ومعالجة التحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق أهداف محاور التعليم برؤية مصر 2030، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الدراسة في فرع الجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 16 برنامجا أكاديميا.

من جانبها قالت رئيس جامعة "إيست لندن" البروفيسور أماندا برودريك- خلال المؤتمر- إن أولويات الجامعة تلبية احتياجات سوق العمل من خلال الابتكار والإبداع والمعرفة، موضحة أن التعاون مع الدولة المصرية ليس بجديد بالنسبة لجامعة "إيست لندن" موضحة أنه تم استضافة الجامعة منذ 10 سنوات من خلال التعاون مع جامعة عين شمس.

وأكدت أن التجربة أثبتت نجاح مصر في ربط الطلاب بسوق العمل، وبالتالي التوسع يستحق ومضمون النجاح، مشيرةً إلى أن استضافة فرع الجامعة بمقر الجامعات الأوروبية في مصر يأتي انطلاقًا من الرؤية الخاصة بربط الطلاب والعلم بسوق العمل والتواجد في العاصمة الإدارية لما تضمه من المدينة الطبية والمدينة الرياضية، وبالتالي البنية الأساسية والمحيطة بالجامعة تخدم العملية التعليمية وتساعد على تطبيق الفكرة، وأن الجامعة لديها مركز دعم ريادة الأعمال ونرى أن حاضنات الأعمال بيئة مواتية لتحقيق الرؤية داخل إنجلترا وتطبيقه وفقا لخطة التعليم العابر للحدود داخل مصر.

وأضافت أن مصر بلد شابة و"إيست لندن" جامعة شابة وأن الجامعة حريصة على أن تكون في قلب العالم من خلال مصر، وأن لديها طموحات أن يتم التلاقي فكريا وثقافيا لتحقيق الرؤية الحقيقية وأنها ترى في مصر هذه الفرصة المهمة لنتوسع أكثر وتمتد في أماكن أخرى حول العالم.



ولفتت إلى أن وزارة التعليم العالي في مصر بقيادة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على دعم الاقتصاد المصري من خلال التعليم والتوسع في ملف الاستثمار.

من جانبه أوضح الدكتور حسن عبد الله، الرئيس الأكاديمي لجامعة "إيست لندن" أن الشراكة بين الجامعة والجامعات الأوروبية في مصر تعد إضافة كبيرة، حيث تتميز "إيست لندن" بقوة مناهجها الدراسية التي تواكب احتياجات سوق العمل، مؤكدا أن جامعة "إيست لندن" وفرت الآلاف من فرص العمل للطلاب الدوليين من خلال برامجها الأكاديمية العالية الجودة والمعترف بها على مستوى العالم، والتي تجمع بين علم أكاديمي فريد وبرامج تأسيسية وإبداعية في آن واحد.



وأشار عبدالله إلى أنه بموجب التعاون تتولي جامعة "إيست لندن" الإشراف الأكاديمي ومعايير جودة التعليم ومنح الدرجات العلمية للطلاب في جميع البرامج التي يقدمها الفرع في مصر، ويتم قبول الطلاب بنفس شروط القبول بالجامعة الأم في لندن.

وذكر أنه من المقرر أن يقدم فرع جامعة "إيست لندن" ما يقرب من 16 برنامجا منها برامج في الآداب، الرسوم المتحركة، والتصميم الجرافيكي، وتصميم الأزياء، وصناعة السينما، والإعلام والتواصل، والإنتاج الإعلامي، والفنون الجميلة، بالإضافة إلى برامج دراسية في شبكات الأمن السيبراني والتسويق وإدارة المواد البشرية.

وعلي هامش المؤتمر تم تقديم عرض تفصيلي عن الجامعات الأوروبية في مصر، والتي تقع في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تستضيف فروعًا لجامعات عالمية رفيعة المستوى، وكذا تم عرض رؤية الجامعات الأوروبية وأهدافها وربط أهداف الجامعة بالخطة المصرية ورؤى الاتحاد الأوروبي.

وقد سبق المؤتمر لقاء رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور محمود هاشم عبد القادر، مع وفد من جامعة إيست لندن البريطانية ضم البروفيسور أماندا برودريك رئيسة الجامعة والدكتور حسن عبد الله الرئيس الأكاديمي للجامعة وأول مصري يصل لهذا المنصب، والدكتور بول مارشال، مستشار الجامعة للمشروعات والتوظيف، وذلك في إطار الاتفاق الذي تم توقيعه بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور بإنشاء فرع جامعة إيست لندن والذي سيقام بمقر الجامعات الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

