الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ضمن مشروع أهل مصر..

انطلاق فعاليات الملتقى الخامس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالوادى الجديد

مشروع أهل مصر
مشروع أهل مصر

شهدت محافظة الوادي الجديد، انطلاق فعاليات الملتقى الخامس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

ويستضيف 143 سيدة وفتاة من المحافظات الحدودية "أسوان، مطروح، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد"، بجانب سيدات وفتيات مدينة الأسمرات بالقاهرة، وتستمر فعالياته حتى 12 فبراير الجاري.

ويتضمن الملتقى عددً من اللقاءات والندوات منها، برنامج تدريبي بعنوان "إعداد القادة والكوادر النسائية"، قدمه د. علي حسن علي -محاضر ومدرب معتمد في إدارة الأعمال والموارد البشرية، على مدار أربعة أيام، تناولت فعالياته مفهوم القائد والفرق بينه وبين المدير، ومزايا الشخصية القيادية، ثم تناول في ثاني لقاءاته مفهوم الوقت وأهميته وكيفية استغلاله بالشكل الأمثل، وتضمن اليوم الثالث الحديث عن القرار وكيفية الوصول إلى القرار الصحيح بضرورة توافر عدد من العوامل لتحقيقه.

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كما أقيمت لقاءات دعم نفسي بعنوان "الأمراض النفسية وكيفية الوقاية منها وعلاجها"، تحدثت خلالها د. نجوى أحمد واعر- أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة الوادي الجديد، عن أهمية الدعم النفسي الذي يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء الروح والعقل، ويعد من الجسور التي تربطنا بنجاحاتنا وطموحاتنا.

كما يتضمن الملتقى عدة جولات وزيارات ميدانية منها، زيارة متحف آثار الوادي الجديد الذي يضم عددا كبيرا ومتنوعا من الآثار من عصور مختلفة، ومركز الحرف اليدوية الذي يُعد المزار السياحي البيئي الأول على مستوى المحافظة، وشاهد فيه الفتيات كيفية صناعة الفخار بأشكاله المتنوعة مثل الأواني ووحدات الإضاءة. وشملت الزيارات معبد هيبس ومقابر البجوات.

وعقدت ندوة ثقافية بعنوان "الثابت والمتغير في التراث المصري الثقافي" تحدث بها الشاعر مصطفى معاذ، عن التراث المصري المتوارث عبر الزمن، وكيفية الحفاظ عليه، والثقافة الشعبية وما تحتويه من الحكايات والأمثال الشعبية، والمعتقدات.

ويقدم الملتقى عددا كبيرا من الورش الفنية والحرفية وورش المواهب منها "المكرمية، الإكسسوار، الخيامية، إعادة التدوير، الرسم بالرمل، الخزف، التصوير، الموسيقى والغناء، الشعر والكتابة الأدبية، الحكي الشعبي.

يُنظم الملتقى الخامس عشر الإدارة العامة لثقافة المرأة، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الوادي الجديد.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تشكيل الوعي وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال

فعاليات الملتقى الخامس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية مشروع أهل مصر 143 سيدة وفتاة من المحافظات الحدودية الأمراض النفسية وكيفية الوقاية منها وعلاجها إعداد القادة والكوادر النسائية فعاليات الملتقى الخامس عشر لثقافة محافظة الوادي الجديد الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

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