إضافة إلى الصفراء والحمراء.. الموافقة على استخدام البطاقة الزرقاء

كشفت تقارير صحفية عن موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، IFAB، على طرح تعديل جديد على نظام بطاقات العقوبات في مباريات كرة القدم.

ويستخدم في كرة القدم بالوقت الحالي البطاقتان الصفراء والحمراء لمعاقبة اللاعبين في حال ارتكابهم الأخطاء؛ إذ تعتبر الأولى بمثابة التحذير، وفي حالة تكرار البطاقة الصفراء يطرد اللاعب، فيما تستخدم البطاقة الحمراء للطرد المباشر في بعض الحالات الخاصة بالسلوك العنيف ضد الخصم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة تليجراف الإنجليزية، فإن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على استحداث البطاقة الزرقاء في مباريات كرة القدم واستخدامها لمعاقبة اللاعبين.

وأفادت الصحيفة بأنه في حالة إشهار البطاقة الزرقاء بوجه أحد اللاعبين سيطرد من الملعب لمدة 10 دقائق، مشيرة إلى أن استخدامها سيكون بسبب إما ارتكاب خطأ تكتيكي أو إظهار الاعتراض على قرارات حكم المباراة.

وفي حالة حصول اللاعب على البطاقة الزرقاء مرتين سيطرد من الملعب باعتبارها بطاقة حمراء، كما سيطرد أيضًا بالبطاقة الحمراء في حالة حصوله على بطاقة زرقاء ثم أخرى صفراء.