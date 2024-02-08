غدًا.. محافظ القاهرة يشارك بالجولة الميدانية للدراجات بالتعاون مع "ITDP"

أعلنت محافظة القاهرة، مشاركة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في الجولة الميدانية للدراجات التي تنظمها محافظة القاهرة بالتعاون مع منظمة ITDP وشركة سانوفي بمنطقة وسط المدينة بهدف التخطيط لتحسين البنية التحتية لركوب الدراجات في القاهرة وتنفيذها كجزء أساسي من مشاريع تطوير الطرق الجارية.

وأوضحت محافظة القاهرة، في بيانها، أن الجولة تبدأ من أمام ديوان عام محافظة القاهرة بعابدين، وصولًا إلى فندق "شتيجنبرجر" بالتحرير وذلك في تمام الساعة الثامنة صباح يوم غدٍ الجمعة الموافق ٩ فبراير ٢٠٢٤.