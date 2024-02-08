الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قريبًا.. افتتاح أول فروع "سعودى ماركت" بمدينتى

جريدة الدستور

وقعت مجموعة سعودي للاستثمار (SIG)، اتفاقية لافتتاح أول فرع للعلامة التجارية الشهيرة "سعودي" في مدينتي. وبموجب هذه الاتفاقية سيتم افتتاح فرع "سعودي ماركت" في Madinaty Strip ، أحدث المشروعات التجارية في مدينتي، على مساحة ما يقرب من 2500 متر مربع.

قام بتوقيع الاتفاقية عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، والأستاذ/ عمر سعودي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سعودي للاستثمار. وتعليقًا على الاتفاقية، أكد الأستاذ/ عمر هشام طلعت، أن الشراكة مع مجموعة سعودي للاستثمار تأتي في إطار استراتيجية تهدف لتوفير فروع  لكبرى الشركات والعلامات التجارية في مختلف المجالات بمدينتى لتلبية احتياجات سكان مدينتى والمناطق المجاورة.

وأضاف عمر هشام أن "سعودي ماركت" سيتم افتتاحه في Madinaty Strip، أحدث المشروعات التجارية والإدارية في مدينتي، ويتضمن 125 وحدة تجارية بمساحة إيجارية 28 ألف متر مربع، وسيتوفر فيه كافة الخدمات التي يحتاجها سكان مدينتي وسكان شرق القاهرة كلها، إذ يضم مطاعم وكافيهات وفروعًا للبنوك ومعارض سيارات وجيم وماكينات صراف آلي وصيدليات ومخابز ومكتبات ومحلات مجوهرات وملابس رياضية وأنشطة تجارية متنوعة.

وأضاف أن مجموعة طلعت مصطفى تحرص على أن يضم Madinaty Strip فروعًا لأشهر وأكبر العلامات التجارية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن مشروع The Strip يأتي استكمالًا للنجاحات الكبيرة التي حققتها المجموعة في تطوير العديد من المراكز التجارية المتكاملة ووجهات التسوق في مشروعاتها المختلفة، أبرزها أوبن آير مول وكرافت زون واوول سيزونز بارك بمدينتي، وجيت واي وافينيو مول بالرحاب.

وأشار عمر هشام إلى أن المجموعة قامت خلال السنوات السابقة بتنفيذ نحو 400 ألف  متر مربع كمساحات إيجارية، وتطمح أن تصل إلى مليون و200 ألف متر مربع خلال الـ10 سنوات المقبلة.

من جانبه، أعرب الأستاذ/ عمر سعودي عن سعادته بتوقيع الشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى، المطور العقاري الأكبر في مصر والشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستكون بمثابة إضافة كبيرة لمجموعة سعودي للاستثمار وللعلامة التجارية "سعودي".

ويعد "سعودي ماركت" من أكبر مراكز البيع بالتجزئة في مصر من فئة الدرجة الأولى المميزة، تأسس عام 1938، واكتسب شهرة كبيرة في تلبية احتياجات العملاء المختلفة وتوفير تجربة تسوق مميزة لكل الفئات. وتمتلك سعودي ماركت 23 فرعًا في جميع أنحاء القاهرة الكبرى والساحل الشمالي، ويتميز بتقديم منتجات متنوعة وخدمات عالية الجودة.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي، وواحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، نجحت على مدى أكثر من خمسين عامًا في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات قائمة بذاتها بمختلف ربوع مصر.

مدينتي مدينتي استريب سعودى ماركت طلعت مصطفى مجموعة سعودي للإستثمار

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