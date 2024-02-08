الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: حديث رئيس الوزراء عن المشروعات الاستثمارية "مطمئن"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال اليوم، إن هناك موارد ضخمة من النقد الأجنبي في الطريق إلى مصر.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "كلام رئيس الوزراء اليوم مطمئن، لأن المشكلة الأساسية التي نعاني منها هي مشكلة شح الموارد الدولارية، لأننا نستورد أكثر، وهذا يحتاج عملة صعبة".

وتابع: "الجماعة المستوردين امتنعوا عن جمع الدولار من السوق الموازية فالطلب على الدولار قل وبناء عليه سعره قل، كما بدأ الكلام عن ضخ الدولار من مصادر مختلفة والإعلان عن مشروعات استثمارية كبيرة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وضخ أموال من أسواق خارجية للسوق المصرية، وكل ذلك أدى إلى تراجع الدولار".

كما أشار إلى أن: "رئيس الوزراء قال إنه سيتم تشكيل لجنة قانونية وفنية وظيفتها دراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، هذه اللجنة لا تعمل وحدها، الحكومة استعانت بمكتب محاماة عالمي لإعادة صياغات نهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات لأن التفاصيل كثيرة".

واستكمل: "رئيس الوزراء قال أيضًا إنه عقب الانتهاء من التفاوض مع المستثمرين سيتم الإعلان عن كل التفاصيل، وهذه المشروعات الاستثمارية الكبرى ستسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في التنمية، وتوفر آلاف فرص العمل وستنعش قطاع السياحة وستحقق نقلة نوعية للدولة المصرية".

وأكد أن "رئيس الوزراء قال إن مجلس الوزراء هو المنوط به فقط الإعلان عن تلك المشروعات بعد الانتهاء من تفاصيلها"، متابعًا: "رئيس الوزراء يحاول بث الأمل عند الناس وهذا مطلوب، نريد أن نرى ضوءًا في نهاية النفق، في أمل لكن كان ممكن كلام رئيس الوزراء يكون أكثر دقة، لكن ثقة فيما يقوله رئيس الوزراء ننتظر الإعلان عن تلك المشروعات الاستثمارية".

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