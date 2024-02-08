الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خالد نور الدين يثمن زيادة "أدنى الأجور".. ويؤكد ضرورة إقامة حوار اقتصادي

خالد نور الدين، عضو
خالد نور الدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين

ثمن خالد نور الدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قرارات رئيس الجمهورية الحكيمة بزيادة الأجور، والتي تأتي في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والتضخم الهائل.

وأكد خالد نور الدين، في بيان صحفي، أن تلك القرارات ستنعكس بشكل إيجابي على قطاعي التجارة والصناعة، من خلال زيادة القوة الشرائية للمواطنين ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على السلع، وبالتالي تنشيط حركة التجارة.

تحسين بيئة الاستثمار 

وشدد خالد نورالدين على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار كونها ستشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة، ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاستقرار الاجتماعي.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين، أنه يجب اتخاذ المزيد من القرارات الاقتصادية الهامة وعقد مؤتمر أو حوار اقتصادي حقيقي حتى تساهم تلك الأفكار والأطروحات بشكل كبير في مواجهة التضخم من خلال زيادة الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز التنافسية.

جميع القطاعات الاقتصادية

ودعا خالد نورالدين، جميع القطاعات الاقتصادية إلى التعاون معًا للخروج من الأزمة الاقتصادية، مؤكدا استعدادهم الكامل للمشاركة في أي جهود تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين، أن يجب اتخاذ المزيد من القرارات الاقتصادية الهامة وعقد مؤتمر أو حوار اقتصادي حقيقي حتى تساهم تلك الأفكار والأطروحات بشكل كبير في مواجهة التضخم من خلال زيادة الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز التنافسية.

ودعا خالد نورالدين جميع القطاعات الاقتصادية إلى التعاون معًا للخروج من الأزمة الاقتصادية، مؤكدا استعدادهم الكامل للمشاركة في أي جهود تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

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