وزير الخارجية يتوجه إلى قبرص

صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية يتوجه صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، في زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات بين البلدين والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية.

وأوضح السفير أبوزيد، أن الزيارة تأتي في إطار التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر وقبرص، والحرص المتبادل على تعزيز تلك العلاقات المتميزة والوثيقة والتي تتطور بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

كما تستهدف الزيارة أيضًا تنسيق المواقف بين الجانبين حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن الزيارة سوف تتضمن لقاءات مهمة يعقدها الوزير سامح شكري مع كل من الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس" ووزير الخارجية "كونستانتينوس كومبوس"، لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومواصلة التشاور السياسي المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بتطورات الأزمة في قطاع غزة.