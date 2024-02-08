الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة: ضخ 75 ألف متر مياه يوميا لتحسين الضغوطات بحدائق الأهرام

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حرص المحافظة على الاستجابة لكافة مطالب سكان حدائق الأهرام والسعي نحو وضع وتنفيذ حلول جذرية لها لتسهيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا الأهمية الكبيرة التي يعكسها ذلك القطاع باعتبارها إحدى المناطق الملاصقة للمتحف المصري الكبير وتشهد تنفيذ العديد من المشروعات المهمة وتحظى بمتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الموسعة داخل حدائق الأهرام، والتي أشار خلالها إلى أنه تم إجراء عدد من الصيانات لخط المياه القادم من محطة 6 أكتوبر والمغذي لقطاع هضبة الأهرام خلال الأسبوعين الماضيين من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى تأثر الضغوطات ببعض المناطق داخل حدائق الأهرام لافتا أنه تم ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، حيث يصل إجمالي ما يتم ضخه للقطاع بالكامل حوالي 75 ألفا م3 من المياه، وهي كميات كافية لاحتياجات سكان حدائق الأهرام، مشيرا أن هناك مناطق مرتفعة داخل القطاع بحاجة إلى قيام ملاك العقارات بها إلى تركيب ماتور مياه داخلي للعقار لتسهيل عملية وصول المياه للوحدة السكنية بصورة جيدة.
 

الاتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي على استكمال الاعمال الإنشائية

أوضح محافظ الجيزة أنه تم الاتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي باستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بالخزان الأرضي التابع لمدينة الحرفيين والكائن داخل قطاع هضبة الأهرام واستغلال منظومة الطلمبات الكائنة حاليا الخاصة بالمشروع، لحين الانتهاء من إنشاء خزان مياه إضافي لحدائق الأهرام بقدرة 6الاف م3.

أكد المحافظ أنه تم التنسيق مع جمعية تعمير صحراء الأهرام، وهي المسؤولة عن رصف شوارع قطاع حدائق الأهرام بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال والانتهاء من خطه الرصف للشوارع الحيوية مع إعطاء أولوية عاجلة لرفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية بالانترلوك المنتهى أعمال المرافق بها لتحسين حركة سير المواطنين.

وأشار المحافظ، أنه تم إنجاز وحل عدد من المشكلات التي واجهت سكان حدائق الأهرام وجاءت على رأسها منع وجود مركبة ألتوك توك داخل القطاع بالكامل، بالإضافة إلى التعاقد مع ثلاث شركات نقل للركاب داخل القطاع لتسهيل حركة تنقل المواطنين، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة أمن للبوابات والتشديد لإحكام الرقابة على عملية الدخول والخروج.

غير مسموح بوجود مخالفات بناء داخل حدائق الأهرام 

كما أكد محافظ الجيزة أنه غير مسموح بوجود مخالفات بناء داخل حدائق الأهرام وحال رصد أي حالات سوف يتم التعامل الفوري حيالها واتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا على انخفاض مخالفات البناء خلال الفترة الماضية نظرا للتعامل الحاسم حيالها، مؤكدا أنه تم تكليف حي الهرم بمنع تعديات المحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراء الرادع مع المخالفين مع ضرورة توجيه المنشآت التجارية باتباع الاشتراطات الواجبة والمحددة قانونا للفتح والتشغيل.

دعا المحافظ سكان حدائق الأهرام لضرورة إنشاء اتحاد شاغلين لكل عقار وفقا للقانون، للتعاون في حل المشكلات، موجها حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام بتسهيل وتيسير كل الإجراءات على السكان الخاصة بذلك الأمر.

وخلال جولته، حرص المحافظ على تفقد المعامل المركزية الخاصة بمحطة المياه داخل حدائق الأهرام، حيث تفقد أقسام الفحص والكيمياء العضوية والمراحل التي تمر بها المياه حتى وصولها للمواطنين من إجراءات فحص وسلامة ومطابقة وجودة وغيرها من الإجراءات الصحية، موجها الشكر للعاملين بالمعامل المركزية ولشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتأدية عملهم على أكمل وجه والحصول على شهادات الأيزو الدولية بالعديد من المعامل التابعة للشركة.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
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