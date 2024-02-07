الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد موقع إنشاء مركز خدمات مصر بحدائق الأهرام

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موقع إنشاء مركز خدمات مصر الجاري إنشائه بهضبة الأهرام بحي الهرم للوقوف على نسب التنفيذ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر في المحافظات لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة  للمواطنين.
 

وأشاد محافظ الجيزة، بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحسين إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الإجراءات بصورة مستمرة.

وأشار إلى أن المركز سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة والتيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة.
 

وأوضح "راشد" أنه سيقدم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، أحوال مدنية، أدلة جنائية، المرور "تجديد وفحص الرخص وكذلك أستخراج بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية وغيرها من الخدمات". 
 

ووجه المحافظ، خلال تفقده موقع إنشاء مركز خدمات مصر بضرورة تسخير كافه الإمكانيات وإزالة العقبات لسرعه الإنتهاء من الاعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمه للمركز  لافتتاحه وتقديم خدماته للمواطنين.
 

كما وجه المحافظ، رئيس حي الهرم بإصدار التراخيص اللازمه للعمل مع ضرورة رفع كفاءة الطرق المؤدية للمركز لتسهيل حركة سير المواطنين. 

ورافق المحافظ خلال الجولة، هند عبدالحليم نائب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورئيس حي الهرم وممثلي وزارة التخطيط والشركة المنفذة.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
حي الهرم مركز خدمات مصر نسب التنفيذ محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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